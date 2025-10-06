https://noticiaslatam.lat/20251006/candidato-cercano-a-milei-declina-participar-en-las-elecciones-parlamentarias-de-argentina-1167217556.html

Candidato cercano a Milei declina participar en las elecciones parlamentarias de Argentina

El legislador y economista José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional del oficialismo en la provincia de Buenos Aires para las elecciones... 06.10.2025, Sputnik Mundo

Espert, cuyo mandato actual expira en diciembre, aseguró que no tiene "nada que ocultar" y que demostrará su inocencia ante la justicia "sin fueros ni privilegios".Conocido por su lema "cárcel o bala" con el que quería mostrar su presunta postura inflexible contra el delito, Espert había sido elegido personalmente por el propio presidente Milei para ser la cabeza de boleta en la provincia de Buenos Aires, la más populosa del país, de su partido La Libertad Avanza.Sin embargo, en los últimos días, su campaña comenzó a tambalear luego de que resurgieran reportes sobre los aportes financieros y logísticos de un presunto narcotraficante para su fallida campaña presidencial de 2019.En días pasados, el diario La Nación publicó un registro contable elaborado por el Bank of America que acreditó la transferencia de 200.000 dólares a Espert por parte de una mina de Guatemala que aparece como parte de la estructura delictiva del empresario, detenido desde 2021 y cuya extradición reclama EEUU por delitos relacionados con el narcotráfico, el lavado de activos y la estafa.El legislador, que en los últimos días dio diversas explicaciones contradictorias entre sí, también está acusado de utilizar los aviones privados que Machado puso a su disposición para realizar actividades proselitistas. Además, la oposición argentina convocó a una sesión en la Cámara de Diputados para remover a Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

