https://noticiaslatam.lat/20251006/rusia-libera-una-localidad-y-golpea-infraestructuras-militares-de-ucrania-en-una-jornada-de-1167223290.html
Rusia libera una localidad y golpea infraestructuras militares de Ucrania en una jornada de combates
Rusia libera una localidad y golpea infraestructuras militares de Ucrania en una jornada de combates
Sputnik Mundo
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Otrádnoye, en la región de Járkov, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el... 06.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-06T13:42+0000
2025-10-06T13:42+0000
2025-10-06T13:42+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/06/1167223934_0:235:2735:1773_1920x0_80_0_0_047587a96fef9034e6f17ab86dc74d0d.jpg
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 410 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 225 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 370 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 160 militares.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 6 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, un misil de largo alcance Neptun, al mismo tiempo que derribó 356 drones. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/06/1167223934_6:0:2735:2047_1920x0_80_0_0_8b86bdf84a4dc53c5e2ef89efc061c77.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa
Rusia libera una localidad y golpea infraestructuras militares de Ucrania en una jornada de combates
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Otrádnoye, en la región de Járkov, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.465 militares en todos los frentes.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 410 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 225 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 370 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 160 militares.
"Rusia asestó golpes contra infraestructura energética e instalaciones de la industria petrolera ucranianas, depósitos de combustible que abastecían a las FFAA de Ucrania, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 145 zonas", declaran desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 6 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, un misil de largo alcance Neptun, al mismo tiempo que derribó 356 drones.
19 de septiembre, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 88.529 drones, 631 sistemas de misiles antiaéreos, 25.377 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.593 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.215 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 43.288 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.