Reportan que alrededor de 100.000 empleados federales de EEUU dejaron sus puestos

Reportan que alrededor de 100.000 empleados federales de EEUU dejaron sus puestos

Alrededor de 100.000 empleados federales de Estados Unidos dejaron sus puestos esta semana, según informa el diario 'The Wall Street Journal', como resultado... 05.10.2025, Sputnik Mundo

En total, según el medio, unas 154.000 personas se acogieron a este acuerdo, que les permitió seguir cobrando sus sueldos y beneficios por meses, con el 30 de septiembre como fecha límite de pago para dos tercios de ellos.Esta ola de salidas, junto con una congelación de contrataciones y despidos, se suma a los esfuerzos del actual Gobierno para reducir la fuerza laboral federal.A esto se le podría sumar el posible tendal de nuevos despidos que podría causar el cierre del Gobierno de EEUU que inició el pasado 1 de octubre. La paralización se activó luego de que el Congreso no lograra aprobar un proyecto de ley de gastos para financiar el funcionamiento de la Administración federal a partir de esa fecha, ya que el financiamiento vigente expiró la medianoche anteriorEl cierre podría resultar en el despido permanente de más trabajadores, sumándose a los aproximadamente 750.000 que ya están temporalmente suspendidos a causa de la medida, según indicó la Oficina de Presupuesto del Congreso.Aunque los más de dos millones de trabajadores federales constituyen una pequeña porción del total de la fuerza laboral de EEUU, el medio advierte que la acumulación de estas bajas laborales representa un punto de presión adicional en un mercado de trabajo que ya ha mostrado dificultades a lo largo del año, con pérdida de empleos en sectores como manufactura y finanzas.

