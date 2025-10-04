https://noticiaslatam.lat/20251004/eeuu-planea-reducir-el-cupo-maximo-de-refugiados-de-125000-a-7500-anuales-1167178413.html

EEUU planea reducir el cupo máximo de refugiados de 125.000 a 7.500 anuales

EEUU planea reducir el cupo máximo de refugiados de 125.000 a 7.500 anuales

04.10.2025

Según el medio, el nuevo plan priorizaría específicamente a sudafricanos blancos, quienes recibirían una parte sustancial de las "limitadas plazas disponibles".Un funcionario de la Casa Blanca aclaró al diario, bajo condición de anonimato, que estas medidas no entrarán en vigor hasta que se realicen las consultas con el Congreso, actualmente paralizado por un cierre gubernamental.Los medios occidentales informaron anteriormente que Trump había considerado establecer el límite en 40.000 refugiados.El mismo día de su investidura, Trump prometió detener inmediatamente la inmigración indocumentada e iniciar deportaciones masivas, declarando emergencia nacional en la frontera sur.

