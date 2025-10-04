Mundo
EEUU planea reducir el cupo máximo de refugiados de 125.000 a 7.500 anuales
EEUU planea reducir el cupo máximo de refugiados de 125.000 a 7.500 anuales
La Administración del presidente Donald Trump considera reducir el número máximo de refugiados admitidos en EEUU de 125.000 a 7.500 anuales, reservando una... 04.10.2025, Sputnik Mundo
Según el medio, el nuevo plan priorizaría específicamente a sudafricanos blancos, quienes recibirían una parte sustancial de las "limitadas plazas disponibles".Un funcionario de la Casa Blanca aclaró al diario, bajo condición de anonimato, que estas medidas no entrarán en vigor hasta que se realicen las consultas con el Congreso, actualmente paralizado por un cierre gubernamental.Los medios occidentales informaron anteriormente que Trump había considerado establecer el límite en 40.000 refugiados.El mismo día de su investidura, Trump prometió detener inmediatamente la inmigración indocumentada e iniciar deportaciones masivas, declarando emergencia nacional en la frontera sur.
eeuu, política, donald trump, the new york times, refugiados
14:33 GMT 04.10.2025
Paquete informativo y bandera estadounidense de un refugiado durante la ceremonia de naturalización
Paquete informativo y bandera estadounidense de un refugiado durante la ceremonia de naturalización - Sputnik Mundo, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Tony Dejak
Síguenos en
La Administración del presidente Donald Trump considera reducir el número máximo de refugiados admitidos en EEUU de 125.000 a 7.500 anuales, reservando una parte significativa de cupos para los sudafricanos blancos y otros que enfrentan una "discriminación injusta", informó el diario estadounidense 'The New York Times'.

"Se espera que el presidente Trump reduzca el límite de admisión de refugiados a 7.500 personas, una drástica disminución respecto al cupo de 125.000, establecido por el Gobierno de [el expresidente norteamericano Joe] Biden", precisa el diario, citando una orden ejecutiva del 30 de septiembre.

Según el medio, el nuevo plan priorizaría específicamente a sudafricanos blancos, quienes recibirían una parte sustancial de las "limitadas plazas disponibles".
Un funcionario de la Casa Blanca aclaró al diario, bajo condición de anonimato, que estas medidas no entrarán en vigor hasta que se realicen las consultas con el Congreso, actualmente paralizado por un cierre gubernamental.
Incautación de drogas en Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 19.09.2025
América Latina
Washington descertifica a Bolivia en la lucha contra el narco de cara al próximo cambio de Gobierno
19 de septiembre, 00:39 GMT
Los medios occidentales informaron anteriormente que Trump había considerado establecer el límite en 40.000 refugiados.
El mismo día de su investidura, Trump prometió detener inmediatamente la inmigración indocumentada e iniciar deportaciones masivas, declarando emergencia nacional en la frontera sur.
