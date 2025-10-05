https://noticiaslatam.lat/20251005/bolivia-registra-una-caida-en-el-numero-de-personas-que-se-identifican-con-algun-pueblo-indigena-1167190128.html

Bolivia registra una caída en el número de personas que se identifican con algún pueblo indígena

Bolivia registra una caída en el número de personas que se identifican con algún pueblo indígena

Sputnik Mundo

En el censo nacional de 2001, el 62% de la población se identificó con alguno de los 36 pueblos indígenas de Bolivia. Para el de 2012, esta cifra se redujo al... 05.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-05T00:43+0000

2025-10-05T00:43+0000

2025-10-05T00:43+0000

américa latina

evo morales

sociedad

movimiento al socialismo (mas)

bolivia

indígenas

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/05/1167190453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a3f853fd457cf2dc5fda974e70db0e0.jpg

Especialistas consultados por Sputnik abrieron un amplio abanico de motivos detrás de estos números, que van desde divergencias en la forma de formular las preguntas sobre este tema hasta la permanente migración de familias indígenas a las ciudades.Según el censo de 2024, Bolivia cuenta con 11 millones 365.333 habitantes, de los cuales 4 millones 302.484 (el 38,7%) se reconocen integrantes de alguno de los 36 pueblos indígenas incluidos en la Constitución.Son mayoritarios el pueblo quechua, con un millón 646.811 personas, seguido por el Aymara, con un millón 595.045, en el occidente.Humberto Guarayo, líder de la nación yampara en el departamento de Chuquisaca (centro-sur), dijo en diálogo con Sputnik que la forma de medir este tema establecida por el Instituto Nacional de Estadística (TSE) no es del todo precisa. Por ejemplo, explicó que el quechua representa una inmensa comunidad cultural e idiomática, pero está integrado por decenas de naciones muy diferentes entre sí, a pesar de que comparten cosmovisión e idioma.Agregó que este punto fue clarificado en el censo de 2012, cuando una pregunta se refería al idioma materno y otra a la identificación, que en ese momento disminuyó al 41%. Para Guarayo, no se trata de una reducción, sino de una "aclaración" para definir quién es realmente de algún pueblo o nación indígena.En este sentido, evaluó: "Los datos del último censo son reales para nosotros".Según Guarayo, "el discurso de que los indígenas somos mayoría tiene que acabarse. Es hora de cuantificar cuántas naciones y pueblos indígenas somos, porque se usa el indigenismo como discurso político. Estamos cansados de eso".El referente yampara acusó que en las dos últimas décadas, el Movimiento Al Socialismo (MAS) se apropió del discurso indigenista, con lo cual suplantó la participación de dichas comunidades: "Como consecuencia, hoy no tenemos un partido político que nos represente".En la mirada de Guarayo, ahora se contabilizan menos indígenas, pero "tenemos conciencia de lo que somos y, coyunturalmente, es una buena oportunidad para que las naciones indígenas podamos otra vez consolidarnos y de nuevo hacer una agenda. Aunque esta vez tenemos que luchar con nuestra propia voz".Campo y ciudadSegún el INE, la población urbana de Bolivia para en 1950 era de 708.000 habitantes y de las áreas rurales, un millón 900.000. Para 2024, ambos sectores pasaron a los 7,8 millones y 3,5 millones, respectivamente.En el censo de 2012, cuatro de cada 10 personas vivían en el campo. Para 2024, pasó a tres de cada 10. De todos modos, quienes viven en zonas rurales no siempre se identifican con algún pueblo indígena. De acuerdo con el ejercicio de 2024, el 68,1% de quienes viven en campos y selvas se identifican como integrante de un pueblo originario, mientras un 31% no. En cuanto al área urbana, dichos porcentajes son del 25,6% y 74,4%, respectivamente.Carlos Macusaya, teórico e investigador aymara, dijo en diálogo con este medio que la variación en las tasas de identificación se relaciona con los momentos políticos que atravesaron cada censo.Explicó que si se cruzan los datos del INE, "hay correlación entre el grueso de la gente pobre, que es indígena, así como entre la gente que no es pobre, que tampoco se identifica como indígena".Macusaya marcó otra diferencia entre los censos de 2001, 2012 y 2024: "En 2001, ser indígena era cuestión de ser mayoría, eran mayorías que cuestionaban al Estado desde el área rural y urbana. Había una idea de lo indígena amplia, no restringida únicamente a lo rural".En cuanto a 2012, recordó que en ese año y en el previo se habían desarrollado dos movilizaciones multitudinarias de indígenas en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), a través del cual el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) pretendía tender una carretera que uniera los departamentos de Beni y Cochabamba. Ante la resistencia social. tuvo que dejar de lado el proyecto carretero."En 2011 y 2012 se discutió mucho sobre los indígenas, pero esta vez no como una mayoría, sino como una articulación urbana-rural de grupos pequeños aislados que viven en la selva. En ese momento quedó en evidencia una impostura en el discurso indígena del Gobierno", notó el investigador.Y puntualizó: "Si en 2001 los indígenas eran mayorías frente al Estado, en 2012 los indígenas fueron minorías víctimas del Estado. Creo que eso también ha condicionado cómo la gente se ha autoidentificado: ya no había la misma idea que en 2000".Macusaya subrayó que durante el Gobierno de Morales hubo un evidente ascenso social, fundamentalmente de miles de familias indígenas que se acomodaron en las clases media y media-alta "Se va perdiendo la politización contestataria"Con el advenimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación, las redes sociales bolivianas se llenaron de influencers y diversas figuras provenientes de comunidades indígenas, quienes no reniegan de sus costumbres y más bien se valen de las redes para difundirlas. Macusaya resaltó que, en 2012, la población aymara era de un millón 191.000 personas, mientras que para 2024 ascendió a Un millón 595.000.El investigador destacó que, a diferencia de décadas atrás, ser indígena dejó de ser una traba para acceder a ciertos altos cargos empresariales, incluidos puestos en la administración del Estado. Definición del racismoDesde sectores tradicionales de la derecha, como el Comité Pro Santa Cruz, evaluaron que Bolivia debería dejar de llamarse "Estado Plurinacional" a la vista de que los indígenas no son tantos. Según su visión, Bolivia debería denominarse como "república" otra vez.Con la mayoría de asientos en la Asamblea Legislativa Plurinacional ocupados por la oposición tradicional, la perspectiva de modificar la Constitución adquiere más probabilidad. Ambos candidatos que van al balotaje (Rodrigo Paz y Jorge "Tuto" Quiroga) se mostraron dispuestos a abrir la Carta Magna para modificarla.El próximo Gobierno tendrá la posibilidad de adecuar o bajar a la realidad varias concepciones sobre lo indígena hecho ley, como reclamó Guarayo.Según el INE, a la lista liderada por quechuas y aymaras le siguen los pueblos guaraní y chiquitano, con más de 100.000 habitantes cada uno; la nación kallawaya, así como los pueblos leco, mojeño trinitario, movima y tacana, con un rango de 20.000 a 30.000 habitantes. También se identificaron como parte de las naciones afroboliviana, charka qhara qhara, chicha, tsimané y gwarayu entre 10.000 a 20.000 censados.

https://noticiaslatam.lat/20251003/1167137208.html

https://noticiaslatam.lat/20250930/1167020401.html

https://noticiaslatam.lat/20250926/1166897318.html

https://noticiaslatam.lat/20250922/bolivia-rumbo-a-la-segunda-vuelta-lo-que-paso-con-paz-es-gracias-a-errores-en-el-mas-1166769032.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

evo morales, sociedad, movimiento al socialismo (mas), bolivia, indígenas, 💬 opinión y análisis