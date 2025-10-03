https://noticiaslatam.lat/20251003/rusia-libera-6-localidades-y-registra-mas-de-10600-bajas-ucranianas-en-la-ultima-semana-de-combates-1167140950.html
Rusia libera 6 localidades y registra más de 10.600 bajas ucranianas en la última semana de combates
defensa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🌍 europa
Durante los últimos 7 días de combates, el Ejército ruso liberó las localidades de Kírovsk, Derílovo, Máiskoye, Seversk Mali, en la república popular de Donetsk, así como Stepovoye y Verbovoye, en la región de Dnepropetrovsk.En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 3.560 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.600 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 1.760 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 2.110 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 390 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.250 militares.Rusia realizó 5 ataques combinados con armas de precisión de largo alcance y drones contra empresas de la industria militar e instalaciones energéticas de Ucrania que sirven para su funcionamiento, infraestructura ferroviaria utilizada para el transporte de armas y equipo militar de las FFAA ucranianas, aeródromos militares, depósitos de municiones, talleres de montaje, lugares de almacenamiento de lanchas y aeronaves no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 10 bombas con kits de guiado y planeo, 17 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars de fabricación estadounidense y del sistema Vampire checo, 5 misiles de largo alcance Neptun, y también derribó 945 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
ucrania
Las FFAA rusas liberaron seis localidades en varias regiones y derribaron 945 drones ucranianos en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 10.670 soldados en todos los frentes, precisó el organismo castrense.
Durante los últimos 7 días de combates, el Ejército ruso liberó las localidades de Kírovsk, Derílovo, Máiskoye, Seversk Mali, en la república popular de Donetsk, así como Stepovoye y Verbovoye, en la región de Dnepropetrovsk.
En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 3.560 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.600 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 1.760 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 2.110 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 390 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.250 militares.
Rusia realizó 5 ataques combinados con armas de precisión de largo alcance y drones contra empresas de la industria militar e instalaciones energéticas de Ucrania que sirven para su funcionamiento, infraestructura ferroviaria utilizada para el transporte de armas y equipo militar de las FFAA ucranianas, aeródromos militares, depósitos de municiones, talleres de montaje, lugares de almacenamiento de lanchas y aeronaves no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 10 bombas con kits de guiado y planeo, 17 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars de fabricación estadounidense y del sistema Vampire checo, 5 misiles de largo alcance Neptun, y también derribó 945 drones.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 87.714 drones, 631 sistemas de misiles antiaéreos, 25.338 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.592 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.149 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 43.126 vehículos militares especiales.
