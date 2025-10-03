https://noticiaslatam.lat/20251003/rusia-libera-6-localidades-y-registra-mas-de-10600-bajas-ucranianas-en-la-ultima-semana-de-combates-1167140950.html

Rusia libera 6 localidades y registra más de 10.600 bajas ucranianas en la última semana de combates

Rusia libera 6 localidades y registra más de 10.600 bajas ucranianas en la última semana de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas liberaron seis localidades en varias regiones y derribaron 945 drones ucranianos en la última semana de la operación militar especial, reportan... 03.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-03T13:43+0000

2025-10-03T13:43+0000

2025-10-03T13:43+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/03/1167140199_0:377:2971:2048_1920x0_80_0_0_074a5db0200f06202c497bb847c7c429.jpg

Durante los últimos 7 días de combates, el Ejército ruso liberó las localidades de Kírovsk, Derílovo, Máiskoye, Seversk Mali, en la república popular de Donetsk, así como Stepovoye y Verbovoye, en la región de Dnepropetrovsk.En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 3.560 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.600 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 1.760 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 2.110 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 390 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.250 militares.Rusia realizó 5 ataques combinados con armas de precisión de largo alcance y drones contra empresas de la industria militar e instalaciones energéticas de Ucrania que sirven para su funcionamiento, infraestructura ferroviaria utilizada para el transporte de armas y equipo militar de las FFAA ucranianas, aeródromos militares, depósitos de municiones, talleres de montaje, lugares de almacenamiento de lanchas y aeronaves no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 10 bombas con kits de guiado y planeo, 17 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars de fabricación estadounidense y del sistema Vampire checo, 5 misiles de largo alcance Neptun, y también derribó 945 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20251002/el-muro-de-drones-de-europa-para-defenderse-de-rusia-se-vino-a-pique-y-se-evaporo-1167103214.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa