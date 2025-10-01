https://noticiaslatam.lat/20251001/europa-podria-decidir-pronto-sobre-los-activos-rusos-congelados-afirma-un-politologo-1167072331.html
Europa podría decidir pronto sobre los activos rusos congelados, afirma un politólogo
Los países europeos podrían tomar una decisión en los próximos días sobre el uso de los activos soberanos rusos congelados, compartió en una conversación con... 01.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-01T17:15+0000
2025-10-01T17:15+0000
2025-10-01T17:16+0000
17:15 GMT 01.10.2025 (actualizado: 17:16 GMT 01.10.2025)
Los países europeos podrían tomar una decisión en los próximos días sobre el uso de los activos soberanos rusos congelados, compartió en una conversación con Sputnik el profesor emérito de política de la Universidad de Kent en Reino Unido, Richard Sakwa.
"No hay consenso en la UE sobre la concesión de un préstamo a Ucrania basado en los activos congelados del Banco Central de Rusia, en lugar de sus ingresos", afirmó la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.
"Esto se decidirá en los próximos días. No hoy. Hoy [1 de octubre] hay una reunión en Dinamarca, pero se resolverá en un par de días", comentó Sakwa a la agencia en los márgenes de la XXII reunión del Club Internacional de Debate Valdái.
Destacó que en Europa hay numerosos debates sobre las posibles consecuencias negativas del uso de los activos rusos y la reacción de Moscú. Sin embargo, opina que las advertencias de Moscú podrían no ser tomadas en cuenta por la UE.
"Nadie ha escuchado a Rusia durante mucho tiempo, ¿por qué empezarían ahora?", subrayó.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso en septiembre crear un nuevo "préstamo de reparación" para financiar a Ucrania con los ingresos de los activos rusos congelados. Según ella, Ucrania devolvería el préstamo solo después de que Rusia pague "reparaciones".
Desde el Ministerio de Exteriores ruso han calificado repetidamente la congelación de los activos rusos en Europa como robo y de medida que socava la confianza en el principio de inviolabilidad de la propiedad, señalando que la UE no solo tiene como objetivo los fondos privados, sino también los activos estatales de Rusia.
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que Moscú respondería a la confiscación de los activos rusos congelados por parte de Occidente. Añadió que Rusia también tiene la opción de no devolver los fondos que los países occidentales mantienen en Moscú.
15 de septiembre, 09:15 GMT