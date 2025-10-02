https://noticiaslatam.lat/20251002/incremento-del-23-en-aduanas-impulsa-la-recaudacion-fiscal-en-mexico-1167078412.html

Incremento del 23% en Aduanas impulsa la recaudación fiscal en México

En los primeros ocho meses de 2025, las aduanas del país latinoamericano aportaron más de 52.000 millones de dólares a la Tesorería de la Federación, lo que... 02.10.2025, Sputnik Mundo

Entre enero y agosto de este año, se recaudaron 953.753,96 millones de pesos (52.195 millones de dólares) en las aduanas mexicanas, con base en información de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En tanto, al cierre de 2024, las aduanas fronterizas en la zona norte del país reportaron ingresos por 401.675 millones de pesos mexicanos (21.992 millones de dólares). Es decir, 30,2 puntos porcentuales más que lo registrado en 2018, según el medio. Mientras que, en los primeros ocho meses de 2025, las 19 aduanas que se ubican en la zona fronteriza con Estados Unidos mantienen cifras récord, con una recaudación de 308.911 millones de pesos mexicanos (16.906 millones de dólares), superando al monto de 2018. Asimismo, la recaudación en las aduanas marítimas aumentó 24% respecto a 2024, indica Milenio. Las terminales de Manzanillo (occidente), Veracruz (sureste), Lázaro Cárdenas (occidente), Tuxpan (sureste) y Altamira (noreste) representaron el 80,4% del total. Según el rotativo, dichas instalaciones mantienen una participación del 51,8% en la actividad de recaudación de impuestos en lo que va del año, lo que mantiene al sector como el más relevante. En su última comparecencia en la Cámara de Diputados para responder dudas sobre el paquete económico del próximo año, el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, detalló que el incremento de la recaudación fiscal en las aduanas se debe al "fortalecimiento del combate al contrabando y una mejora en la infraestructura tecnológica, legal y operativa". Añadió que dichos esfuerzos recaudatorios dan cuenta del compromiso del actual Gobierno para construir una política recaudatoria justa, equitativa y eficiente. "Este y otros instrumentos propuestos en el Paquete Económico cierran espacios de elusión fiscal, simplifican trámites y brindan mayor certeza y transparencia en el comercio exterior", añadió.

