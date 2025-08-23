Mundo
Un tercio del gasto público en México equivale a adeudos fiscales
Un tercio del gasto público en México equivale a adeudos fiscales
Sputnik Mundo
Los adeudos fiscales de grandes contribuyentes mexicanos suman más de tres billones de pesos (cerca de 161.440 millones de dólares), un tercio de todo el... 23.08.2025, Sputnik Mundo
En un informe que la dependencia presentó ante el Congreso de la Unión se detallan que, de este total, más de dos billones de pesos (107.627 millones de dólares) no pueden ser cobrados debido a que los contribuyentes iniciaron procesos legales para no pagar.Del total de impuestos que no han sido pagados, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estima que solo considera "factible" el cobro de 611.558 millones de pesos (32.910 millones de dólares), es decir, una quinta parte.Esta situación se presenta en un momento en el que Hacienda de México busca reducir el déficit del gasto público a 3,9%, luego de que en 2024 la cifra llegó hasta el 5,7%. Entre las medidas aplicadas para reducir el porcentaje está restringir el gasto y aumentar la recaudación.En lo que va del año, el SAT supera por 79.632 millones de pesos (4.404 millones de dólares) la cantidad de recursos que tenían contemplada. Sin embargo, de acuerdo con medios como La Jornada, instancias como Petróleos Mexicanos registran ingresos por debajo de lo esperado, en específico por un total de 196.963 millones de pesos (10.942 millones de dólares).Los grandes contribuyentes se resistenDe acuerdo con el informe legislativo de la dependencia mexicana, el principal factor que afecta la recaudación del adeudo fiscal son los litigios que inician principalmente los grandes contribuyentes —considerados así a quienes hacen cobros mayores a 100.000 pesos, equivalentes a 5.555 dólares—.El SAT estima que, tan solo en créditos fiscales de grandes contribuyentes, se acumulan más de un billón de pesos (53.813 millones de dólares), 20% más en términos nominales y 14,6% real que en junio del año pasado.Otro rubro que preocupa a las autoridades fiscales mexicanas acumula 439.702 millones de pesos (24.427 millones de dólares) en casos que se dividen en diferentes rubros: adeudos en litigios largos y complicados emprendidos principalmente por empresas y montos ya referidos en proceso de ser revocados por el propio SAT.El panorama es complicado para el fisco mexicano, ya que su meta es ganar el 57% de todos los juicios relacionados con adeudos fiscales. No obstante, hasta junio el margen era de 56 juicios ganados por cada 100.
Un tercio del gasto público en México equivale a adeudos fiscales

© PEDRO PARDOEl peso mexicano sigue con una senda positiva este 2024.
El peso mexicano sigue con una senda positiva este 2024. - Sputnik Mundo, 1920, 23.08.2025
© PEDRO PARDO
Los adeudos fiscales de grandes contribuyentes mexicanos suman más de tres billones de pesos (cerca de 161.440 millones de dólares), un tercio de todo el presupuesto para el 2025, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del país latinoamericano.
En un informe que la dependencia presentó ante el Congreso de la Unión se detallan que, de este total, más de dos billones de pesos (107.627 millones de dólares) no pueden ser cobrados debido a que los contribuyentes iniciaron procesos legales para no pagar.
Del total de impuestos que no han sido pagados, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estima que solo considera "factible" el cobro de 611.558 millones de pesos (32.910 millones de dólares), es decir, una quinta parte.
Esta situación se presenta en un momento en el que Hacienda de México busca reducir el déficit del gasto público a 3,9%, luego de que en 2024 la cifra llegó hasta el 5,7%. Entre las medidas aplicadas para reducir el porcentaje está restringir el gasto y aumentar la recaudación.
En lo que va del año, el SAT supera por 79.632 millones de pesos (4.404 millones de dólares) la cantidad de recursos que tenían contemplada. Sin embargo, de acuerdo con medios como La Jornada, instancias como Petróleos Mexicanos registran ingresos por debajo de lo esperado, en específico por un total de 196.963 millones de pesos (10.942 millones de dólares).
Los grandes contribuyentes se resisten

De acuerdo con el informe legislativo de la dependencia mexicana, el principal factor que afecta la recaudación del adeudo fiscal son los litigios que inician principalmente los grandes contribuyentes —considerados así a quienes hacen cobros mayores a 100.000 pesos, equivalentes a 5.555 dólares—.
El SAT estima que, tan solo en créditos fiscales de grandes contribuyentes, se acumulan más de un billón de pesos (53.813 millones de dólares), 20% más en términos nominales y 14,6% real que en junio del año pasado.
Otro rubro que preocupa a las autoridades fiscales mexicanas acumula 439.702 millones de pesos (24.427 millones de dólares) en casos que se dividen en diferentes rubros: adeudos en litigios largos y complicados emprendidos principalmente por empresas y montos ya referidos en proceso de ser revocados por el propio SAT.
El panorama es complicado para el fisco mexicano, ya que su meta es ganar el 57% de todos los juicios relacionados con adeudos fiscales. No obstante, hasta junio el margen era de 56 juicios ganados por cada 100.
