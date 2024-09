México aumentó su recaudación fiscal sin subir impuestos: ¿cómo lo logró?

"Efectivamente no ha habido una modificación a los impuestos, no hay nuevos impuestos, no hay mayores porcentajes en los que ya teníamos; por lo que el aumento en los niveles de recaudación puede explicarse porque se está fiscalizando con más precisión", dijo en entrevista con Sputnik Rolando Silva Briseño, vicepresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.