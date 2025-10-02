Mundo
El préstamo a Kiev de activos rusos congelados socavaría la confianza de los inversores de los países del sur global en Europa, resalta un politólogo
El préstamo a Kiev de activos rusos congelados socavaría la confianza de los inversores de los países del sur global en Europa, resalta un politólogo
En septiembre, la presidenta de la Comisión Europea propuso crear un nuevo "préstamo de reparación" para financiar a Ucrania con los ingresos procedentes de... 02.10.2025
En septiembre, la presidenta de la Comisión Europea propuso crear un nuevo "préstamo de reparación" para financiar a Ucrania con los ingresos procedentes de los activos rusos congelados. Según ella, Ucrania devolverá el crédito solo después de que Rusia pague las "reparaciones".El analista destacó que en Rusia permanecen importantes activos de empresas occidentales que sus propietarios no pueden sacar del país. Se trata de empresas italianas, francesas, de la petrolera británica British Petroleum, entre otros.La Cancillería rusa ha reiterado en varias ocasiones que la congelación de activos rusos en Europa constituye un robo y mina la confianza en el principio de inviolabilidad de la propiedad, señalando que la UE no solo tiene como objetivo los fondos privados, sino también los activos estatales de Rusia.El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que Moscú respondería a la confiscación de los activos rusos congelados por parte de Occidente. Añadió que Rusia también tiene la opción de no devolver los fondos que los países occidentales mantienen en Moscú.
El préstamo a Kiev de activos rusos congelados socavaría la confianza de los inversores de los países del sur global en Europa, resalta un politólogo

06:43 GMT 02.10.2025 (actualizado: 06:44 GMT 02.10.2025)
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertLa presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Sputnik Mundo, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Síguenos en
"Es un riesgo enorme, por lo que nunca antes se había hecho algo así. Y por eso la Comisión [Europea] presidida por [Ursula] von der Leyen ideó un plan muy complicado para suavizar, reducir ese riesgo", comenta a Sputnik el profesor emérito de política de la Universidad de Kent en Reino Unido, Richard Sakwa, en los márgenes de la XXII reunión del Club Internacional de Debate Valdái.
En septiembre, la presidenta de la Comisión Europea propuso crear un nuevo "préstamo de reparación" para financiar a Ucrania con los ingresos procedentes de los activos rusos congelados. Según ella, Ucrania devolverá el crédito solo después de que Rusia pague las "reparaciones".
"Idearon este esquema muy complejo, pero es evidente que esto reducirá la fiabilidad de Europa como puerto seguro para almacenar activos soberanos en Occidente. Esto socavará la confianza en el euro como moneda de reserva", agregó Sakwa.
El analista destacó que en Rusia permanecen importantes activos de empresas occidentales que sus propietarios no pueden sacar del país. Se trata de empresas italianas, francesas, de la petrolera británica British Petroleum, entre otros.
Kaja Kallas, alta representante de la Política Exterior y de Seguridad de la UE - Sputnik Mundo, 1920, 01.10.2025
Economía
Europa podría decidir pronto sobre los activos rusos congelados, afirma un politólogo
ayer, 17:15 GMT
La Cancillería rusa ha reiterado en varias ocasiones que la congelación de activos rusos en Europa constituye un robo y mina la confianza en el principio de inviolabilidad de la propiedad, señalando que la UE no solo tiene como objetivo los fondos privados, sino también los activos estatales de Rusia.
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que Moscú respondería a la confiscación de los activos rusos congelados por parte de Occidente. Añadió que Rusia también tiene la opción de no devolver los fondos que los países occidentales mantienen en Moscú.
