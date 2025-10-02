https://noticiaslatam.lat/20251002/el-prestamo-a-kiev-de-activos-rusos-congelados-socavaria-la-confianza-de-los-inversores-de-los-1167093229.html
El préstamo a Kiev de activos rusos congelados socavaría la confianza de los inversores de los países del sur global en Europa, resalta un politólogo
"Es un riesgo enorme, por lo que nunca antes se había hecho algo así. Y por eso la Comisión [Europea] presidida por [Ursula] von der Leyen ideó un plan muy complicado para suavizar, reducir ese riesgo", comenta a Sputnik el profesor emérito de política de la Universidad de Kent en Reino Unido, Richard Sakwa, en los márgenes de la XXII reunión del Club Internacional de Debate Valdái.
En septiembre, la presidenta de la Comisión Europea propuso crear un nuevo "préstamo de reparación" para financiar a Ucrania con los ingresos procedentes de los activos rusos congelados. Según ella, Ucrania devolverá el crédito solo después de que Rusia pague las "reparaciones".
"Idearon este esquema muy complejo, pero es evidente que esto reducirá la fiabilidad de Europa como puerto seguro para almacenar activos soberanos en Occidente. Esto socavará la confianza en el euro como moneda de reserva", agregó Sakwa.
El analista destacó que en Rusia permanecen importantes activos de empresas occidentales que sus propietarios no pueden sacar del país. Se trata de empresas italianas, francesas, de la petrolera británica British Petroleum, entre otros.
La Cancillería rusa ha reiterado en varias ocasiones que la congelación de activos rusos en Europa constituye un robo y mina la confianza en el principio de inviolabilidad de la propiedad, señalando que la UE no solo tiene como objetivo los fondos privados, sino también los activos estatales de Rusia.
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que Moscú respondería a la confiscación de los activos rusos congelados por parte de Occidente. Añadió que Rusia también tiene la opción de no devolver los fondos que los países occidentales mantienen en Moscú.
