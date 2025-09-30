https://noticiaslatam.lat/20250930/socavones-en-la-capital-mexicana-suben-mas-de-100-en-el-ultimo-ano-1167018844.html

Socavones en la capital mexicana suben más de 100% en el último año

El número de agujeros de gran tamaño en el asfalto de la Ciudad de México tuvo un aumento de 107% a tasa anual, de acuerdo con las autoridades locales.

Tan solo entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de este año, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) capitalina registró 166 socavones. En 2024, el dato fue de 80 rupturas de esta índole.Según los datos, las alcaldías que cuentan con más reportes en este rubro son Gustavo A. Madero, en el norte de la urbe, e Iztapalapa, al poniente. Juntas, suman 75 casos.Estos socavones no solo han afectado las vialidades de la Ciudad de México, sino que han provocado graves problemas a la sociedad.Por ejemplo, el 23 de agosto, una mujer de cerca de 60 años se accidentó al caer en un gran agujero abierto en un camellón en la alcaldía Gustavo A. Madero, resultando con lesiones de consideración.Unas semanas después, un boquete se abrió en Iztapalapa, lo que causó que una unidad de transporte, la cual llevaba bebidas carbonatadas, cayera dentro de él. Con el paso de los días, el hoyo se hizo más grande, por lo que se evacuó a la población de las viviendas aledañas al sitio.

