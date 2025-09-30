https://noticiaslatam.lat/20250930/san-petersburgo-acoge-el-mayor-foro-entre-rusia-e-iberoamerica-1167022184.html

San Petersburgo acoge el mayor foro entre Rusia e Ibéroamérica

San Petersburgo acoge el mayor foro entre Rusia e Ibéroamérica

Sputnik Mundo

Unos 900 especialistas de más de 20 países se reunirán del 1 al 3 de octubre la ciudad rusa de San Petersburgo para participar en una nueva edición del foro... 30.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-30T15:49+0000

2025-09-30T15:49+0000

2025-09-30T15:49+0000

américa latina

san petersburgo

iberoamérica

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/1e/1167037161_0:2:1360:767_1920x0_80_0_0_93461d8cbe3ed4adf4773af983445fd1.png

"De desafíos comunes a soluciones compartidas"En esta ocasión, el propósito del foro —según reza su lema— es abordar los desafíos comunes y buscar soluciones compartidas en un contexto en el que el mundo "ha dejado de ser unipolar", manifestó a Sputnik uno de los organizadores, Víctor Jéifets, editor en jefe de la revista América Latina y profesor de la Universidad Estatal de San Petersburgo, sede de esta reunión científica.Señaló que los protagonistas del foro se centrarán en buscar las claves para que la transición hacia la multipolaridad acabe siendo beneficiosa para sus países.América Latina y RusiaUno de los objetivos centrales del foro radica en analizar la interacción de América Latina y el Caribe con actores extrarregionales, con un hincapié en la cooperación de las naciones del subcontinente con Rusia y las formas para aumentar los lazos, desde los humanitarios hasta los científico-técnicos y económico-comerciales. También estará sobre la mesa el tema de su cooperación en otras partes del planeta.Para Jéifets, lo que caracteriza las relaciones entre Rusia y Latinoamérica "es el respeto mutuo" que demuestran ambas partes, aunque haya diferencias en algunas cuestiones.Juntos en la Segunda Guerra MundialUno de los puntos en común es el aporte de América Latina y el Caribe a la derrota del Eje nazi-fascista durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en el marco del foro se celebrará una conferencia titulada "El 80 aniversario de la Gran Victoria: páginas de la historia común de Rusia (la URSS) y países de Iberoamérica".Entre otros hechos, Jéifets recordó los submarinos del Tercer Reich hundidos en las costas latinoamericanas. Asimismo, resaltó que naciones como Brasil y México participaron directamente en combates, al haber enviado soldados al frente europeo y al de Pacífico, respectivamente. También hubo voluntarios de naciones como Cuba en el Ejército Rojo.Al respecto, Mauricio Alonso Estévez, doctor en Ciencias Sociales y maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) —uno de los participantes del foro— denunció en una conversación con Sputnik el resurgimiento del nazismo.Nuevas generaciones de latinoamericanistasEl foro también contará con una amplia participación de jóvenes especialistas, desde estudiantes hasta profesores, empleados diplomáticos y gubernamentales, pasando por empresarios."Me parece muy relevante la participación de jóvenes: va a haber estudiantes rusos, personas también de diferentes partes de Rusia, y, definitivamente, también de América Latina. Es decir, va a ser un foro que va a lograr congregar a especialistas de diferentes partes del mundo sobre las relaciones entre Rusia y América Latina, fundamentalmente, y bueno, a partir de ahí, construir mejores lazos de amistad, de cooperación y de colaboración conjunta", señaló Estéves.Mesas redondas de SputnikEl programa del foro incluye tres mesas redondas organizadas por Sputnik: Formación y evolución de nuevos "polos" mediáticos en los países del sur global en general y en América Latina en particular, Influencia de las plataformas digitales en el discurso sociopolítico en América Latina y Particularidades de la interacción con la audiencia juvenil en Rusia y América Latina. Las tres contarán con la participación de representantes de los principales medios de Latinoamérica y el Caribe.

https://noticiaslatam.lat/20250918/la-ley-del-mas-fuerte-como-puede-latinoamerica-hacer-a-eeuu-respetar-su-soberania-1166619240.html

https://noticiaslatam.lat/20250902/a-80-anos-de-la-guerra-sovietico-japonesa-que-marco-el-final-de-la-segunda-guerra-mundial-1165930583.html

san petersburgo

iberoamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

san petersburgo, iberoamérica, rusia