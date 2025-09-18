https://noticiaslatam.lat/20250918/la-ley-del-mas-fuerte-como-puede-latinoamerica-hacer-a-eeuu-respetar-su-soberania-1166619240.html
La ley del más fuerte: cómo puede Latinoamérica hacer a EEUU respetar su soberanía
La ley del más fuerte: cómo puede Latinoamérica hacer a EEUU respetar su soberanía
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y SputnikMundo, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan, además, sobre las incoherencias y hechos incómodos en las versiones sobre los ataques de drones rusos en Polonia y por qué los tiroteos masivos y asesinatos políticos son algo inherente de la sociedad de EEUU y no de "la izquierda", como acusan los conservadores.
Los continuos ataques de EEUU a embarcaciones en el Caribe ejemplifican cómo Washington se ha permitido violar todas las leyes internacionales y normas de convivencia en el continente americano. Ante esta situación, una vez más surge la cuestión sobre qué puede hacer Latinoamérica para obligar a EEUU respetar su soberanía.
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y SputnikMundo, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan, además, sobre las incoherencias y hechos incómodos en las versiones sobre los ataques de drones rusos en Polonia y por qué los tiroteos masivos y asesinatos políticos son algo inherente de la sociedad de EEUU y no de "la izquierda", como acusan los conservadores.