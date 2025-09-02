Mundo
A 80 años de la guerra soviético-japonesa, que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial
A 80 años de la guerra soviético-japonesa, que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial
En 1945, la URSS libró una acción militar contra Japón con el objetivo de eliminar el último foco de la Segunda Guerra Mundial y ayudar a los aliados a liberar... 02.09.2025, Sputnik Mundo
Sputnik te relata sobre el progreso y los resultados de la guerra soviético-japonesa.
A 80 años de la guerra soviético-japonesa, que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial

12:05 GMT 02.09.2025
En 1945, la URSS libró una acción militar contra Japón con el objetivo de eliminar el último foco de la Segunda Guerra Mundial y ayudar a los aliados a liberar los países ocupados por Japón. En tan solo tres semanas, la Unión Soviética transformó el mapa político de la región del Pacífico, poniendo fin a la guerra más sangrienta de la historia.
Sputnik te relata sobre el progreso y los resultados de la guerra soviético-japonesa.
