La OTAN lleva un mes sin financiar la compra de armas para Ucrania, revelan medios
Los miembros europeos de la OTAN llevan un mes sin destinar fondos adicionales al programa de compra de armas estadounidenses para Ucrania, informa el... 30.09.2025, Sputnik Mundo
ucrania
otan
🌍 europa
defensa
🛡️ fuerzas armadas
ucrania
2025
Los miembros europeos de la OTAN llevan un mes sin destinar fondos adicionales al programa de compra de armas estadounidenses para Ucrania, informa el periódico Strana.ua citando fuentes propias. Los medios indican que el volumen total de financiación del programa PURL permanece sin cambios.
"Hace un mes que los países europeos no aportan fondos adicionales al programa de compra de armas para Ucrania desde EEUU. Al igual que hace un mes, la Lista de Requerimientos Priorizados de Ucrania [PURL, por sus siglas en inglés] cuenta con 2.000 millones de dólares", señala la publicación.
El 2 de septiembre, el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, afirmó que la OTAN adquirió armamento letal y defensivo de Washington para Kiev con esos fondos en el marco de la iniciativa. El 25 de septiembre, Rutte prometió un "flujo constante de armas estadounidenses a Ucrania, pagadas por los aliados".
A principios de agosto, se informó que EEUU y la OTAN lanzaron un nuevo mecanismo de apoyo a Ucrania a través de la iniciativa PURL, que "prevé entregas rápidas de armamento mediante contribuciones voluntarias de los países de la Alianza", anunció la Defensa ucraniana.
El 24 de julio, EEUU y la UE firmaron un acuerdo por el cual esta última asumirá el 100% del costo del equipo militar, que luego distribuirá. Así, todos los gastos recaen en Europa. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que "esto debería haber ocurrido hace tres años".
Anteriormente, el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, declaró que la Administración Trump está considerando el posible suministro de misiles Tomahawk a Ucrania, pero que la decisión final recae en el mandatario estadounidense.
Rusia considera que los envíos de armas a Kiev obstaculizan la resolución del conflicto, involucran directamente a los países de la OTAN
y son un juego con fuego. El Kremlin señaló que armar a Ucrania no favorece las negociaciones y tendrá un impacto negativo.
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov
, afirmó que Washington enfrenta presiones europeas
y "
busca mostrar que toma en cuenta la opinión de sus aliados"
. Así comentó las posibles entregas de misiles Tomahawk estadounidenses a Ucrania.
"No parece una decisión ya tomada. Los estadounidenses no están suministrando misiles Tomahawk a todo el mundo", concluyó el canciller, añadiendo que "su llegada a Ucrania no alteraría la situación militar".
