El Pentágono busca cuadruplicar la producción de algunas armas, según medios
El Pentágono busca cuadruplicar la producción de algunas armas, según medios
EEUU instó a sus proveedores a duplicar, o incluso cuadruplicar, la producción de unos 12 sistemas de armamento, informó 'The Wall Street Journal'. La... 29.09.2025, Sputnik Mundo
De hecho, el Pentágono quiere que los fabricantes aumenten la producción en hasta 2,5 veces los volúmenes actuales, en un plazo de 6, 18 y 24 meses, de acuerdo con documentos revisados por el diario.La atención se centra en los misiles para los sistemas de defensa antiaérea Patriot, los misiles antibuque de largo alcance LRASM, los misiles antiaéreos SM-6, los misiles de crucero JASSM y otros. En el caso de los proyectiles para los Patriot, el Pentágono pretende producir cerca de 2.000 unidades al año, casi cuatro veces más que la tasa actual, reveló el periódico. El Ejército adjudicó a Lockheed Martin casi 10.000 millones de dólares en septiembre para fabricar esa cantidad de misiles PAC-3 entre los años fiscales 2024 y 2026.Previamente, se celebró una serie de reuniones de alto nivel entre los líderes del Pentágono y altos representantes de varios fabricantes de misiles estadounidenses, cita el medio a personas familiarizadas con el asunto.Sobre todo, apunta el periódico, se destaca la figura del subsecretario de Defensa, Steve Feinberg, que desempeña un papel activo en la iniciativa denominada Consejo de Aceleración de Municiones. En particular, en junio, el Pentágono celebró una mesa redonda con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el general Dan Caine y representantes de grandes fabricantes de armas, nuevos actores como Anduril Industries y proveedores de componentes críticos.Mientras tanto, Pekín toma medidas contra los intentos de contrabando de minerales estratégicos utilizados en la fabricación de material de defensa, según The Wall Street Journal.
14:15 GMT 29.09.2025
Un sistema de defensa antiaérea Patriot, de fabricación estadounidense (archivo)
Un sistema de defensa antiaérea Patriot, de fabricación estadounidense (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
EEUU instó a sus proveedores a duplicar, o incluso cuadruplicar, la producción de unos 12 sistemas de armamento, informó 'The Wall Street Journal'. La petición, a cumplirse en un "plazo vertiginoso", responde a la preocupación por las bajas reservas de munición ante un "posible conflicto con China", según medio.
De hecho, el Pentágono quiere que los fabricantes aumenten la producción en hasta 2,5 veces los volúmenes actuales, en un plazo de 6, 18 y 24 meses, de acuerdo con documentos revisados por el diario.
La atención se centra en los misiles para los sistemas de defensa antiaérea Patriot, los misiles antibuque de largo alcance LRASM, los misiles antiaéreos SM-6, los misiles de crucero JASSM y otros. En el caso de los proyectiles para los Patriot, el Pentágono pretende producir cerca de 2.000 unidades al año, casi cuatro veces más que la tasa actual, reveló el periódico. El Ejército adjudicó a Lockheed Martin casi 10.000 millones de dólares en septiembre para fabricar esa cantidad de misiles PAC-3 entre los años fiscales 2024 y 2026.
Previamente, se celebró una serie de reuniones de alto nivel entre los líderes del Pentágono y altos representantes de varios fabricantes de misiles estadounidenses, cita el medio a personas familiarizadas con el asunto.
Reportan que EEUU estaría planeando ataques al interior de Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 26.09.2025
Reportan que EEUU estaría planeando ataques al interior de Venezuela
26 de septiembre, 22:45 GMT
Sobre todo, apunta el periódico, se destaca la figura del subsecretario de Defensa, Steve Feinberg, que desempeña un papel activo en la iniciativa denominada Consejo de Aceleración de Municiones. En particular, en junio, el Pentágono celebró una mesa redonda con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el general Dan Caine y representantes de grandes fabricantes de armas, nuevos actores como Anduril Industries y proveedores de componentes críticos.
"El presidente Trump y el secretario Hegseth están explorando vías extraordinarias para ampliar nuestro poderío militar y acelerar la producción de municiones", citó el diario al portavoz del Pentágono, Sean Parnell.
Mientras tanto, Pekín toma medidas contra los intentos de contrabando de minerales estratégicos utilizados en la fabricación de material de defensa, según The Wall Street Journal.
