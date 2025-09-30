Mundo
https://noticiaslatam.lat/20250930/asamblea-venezolana-aprueba-el-tratado-de-asociacion-estrategica-y-cooperacion-con-rusia-1167047205.html
Asamblea venezolana aprueba el Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con Rusia
Sputnik Mundo
Los legisladores del país sudamericano avalaron el proyecto, el cual fue considerado por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez... 30.09.2025
américa latina
política
jorge rodríguez
nicolás maduro
caracas
moscú
📈 mercados y finanzas
rusia
venezuela
"Es de trascendental importancia que la Asamblea Nacional (...) apruebe y refrende un acuerdo ya firmado entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro Moros, y el Gobierno de [Rusia], presidido por el presidente Vladímir Putin", señaló tras la aprobación del tratado. Asimismo, el líder de la Asamblea Nacional venezolana ponderó que es esencial fortalecer el lazo entre Caracas y Moscú, especialmente ante los cambios que ocurren a nivel mundial. La primera discusión en el recinto legislativo venezolano sobre el proyecto se llevó a cabo el 18 de septiembre.Tras la aprobación del documento, este se turna al presidente Nicolás Maduro, con el fin de que sea promulgado a la brevedad.
caracas
moscú
venezuela
Asamblea venezolana aprueba el Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con Rusia

20:42 GMT 30.09.2025 (actualizado: 20:46 GMT 30.09.2025)
© AP Photo / Matias DelacroixLa Asamblea Nacional de Venezuela.
La Asamblea Nacional de Venezuela. - Sputnik Mundo, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Los legisladores del país sudamericano avalaron el proyecto, el cual fue considerado por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, como un asunto de vital trascendencia.
"Es de trascendental importancia que la Asamblea Nacional (...) apruebe y refrende un acuerdo ya firmado entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro Moros, y el Gobierno de [Rusia], presidido por el presidente Vladímir Putin", señaló tras la aprobación del tratado.
"Es la expresión de la hermandad, de una manera diferente de relacionarse los pueblos y los gobiernos, de la cada vez más sólida y persistente condición de amistad, de hermandad y de cooperación" bilateral, agregó Rodríguez.
Asimismo, el líder de la Asamblea Nacional venezolana ponderó que es esencial fortalecer el lazo entre Caracas y Moscú, especialmente ante los cambios que ocurren a nivel mundial.
El economista y diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jesús Faría Tortosa. - Sputnik Mundo, 1920, 30.09.2025
América Latina
"Tiene un alcance y profundidad superior" el tratado de asociación estratégica entre Rusia y Venezuela, señala un diputado | Video
02:06 GMT
La primera discusión en el recinto legislativo venezolano sobre el proyecto se llevó a cabo el 18 de septiembre.
Tras la aprobación del documento, este se turna al presidente Nicolás Maduro, con el fin de que sea promulgado a la brevedad.
