Asamblea venezolana aprueba el Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con Rusia

Asamblea venezolana aprueba el Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con Rusia

Los legisladores del país sudamericano avalaron el proyecto, el cual fue considerado por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez... 30.09.2025, Sputnik Mundo

"Es de trascendental importancia que la Asamblea Nacional (...) apruebe y refrende un acuerdo ya firmado entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro Moros, y el Gobierno de [Rusia], presidido por el presidente Vladímir Putin", señaló tras la aprobación del tratado. Asimismo, el líder de la Asamblea Nacional venezolana ponderó que es esencial fortalecer el lazo entre Caracas y Moscú, especialmente ante los cambios que ocurren a nivel mundial. La primera discusión en el recinto legislativo venezolano sobre el proyecto se llevó a cabo el 18 de septiembre.Tras la aprobación del documento, este se turna al presidente Nicolás Maduro, con el fin de que sea promulgado a la brevedad.

