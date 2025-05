https://noticiaslatam.lat/20250514/venezuela-y-rusia-firman-acuerdo-estrategico-es-una-alianza-de-soberania-y-resistencia-1162551729.html

Venezuela y Rusia firman acuerdo estratégico: "Es una alianza de soberanía y resistencia"

En el marco del 80.° aniversario de la victoria rusa sobre el nazismo alemán, los presidentes Nicolás Maduro y Vladímir Putin firmaron un Tratado de...

"El acuerdo representa un nuevo hito en el fortalecimiento de una relación que ha demostrado ser estratégica, soberana y profundamente solidaria frente al sistema de sanciones unilaterales impuesto por Occidente", señala la analista venezolana.Desde una óptica integral, la investigadora asegura que el instrumento firmado entre Venezuela y Rusia no solo profundiza áreas económicas y militares, sino que inaugura una nueva etapa de colaboración multidimensional que desafía el orden hegemónico y promueve la integración entre Eurasia y América Latina.Al margen de las sancionesEn el plano económico, Pereira sostiene que el acuerdo "refuerza los proyectos binacionales ya existentes y sienta las bases para una nueva etapa de expansión en sectores clave como el petrolero, gasífero, minero, industrial, agrícola y financiero".La cooperación en hidrocarburos continuará con empresas como Rosneft y Gazprom, en asociación con PDVSA. Según la analista, se prevé la ampliación de proyectos en la Faja Petrolífera del Orinoco y la exploración conjunta de yacimientos de gas costa afuera. Además, el texto establece "intercambio tecnológico estratégico" para el desarrollo de infraestructura en condiciones de bloqueo.En paralelo, ambos países refuerzan su papel en organizaciones como la OPEP y el Foro de Países Exportadores de Gas, impulsando el equilibrio energético global en un contexto donde "el 91% de los países productores de energía del mundo están sancionados".En minería, Pereira destaca la expansión de inversiones rusas en la comercialización de oro, coltán y tierras raras, bajo un enfoque "sustentable y soberano", que prioriza el bienestar de los trabajadores.Sin embargo, uno de los puntos más disruptivos del tratado económico es quizá la desdolarización: "Uno de los pilares del acuerdo es el uso del rublo y el bolívar digital". Pereira confirma que se utilizarán mecanismos como el SPFS (sistema alternativo a SWIFT), se fortalecerá la cooperación en criptomonedas soberanas, y se desarrollarán cadenas logísticas alternativas junto a países BRICS. Defensa integral y soberanía tecnológicaEn materia militar, Pereira subraya que ya no se trata solamente de "suministro de equipamiento", sino de una "alianza militar integral".El pacto contempla proyectos conjuntos de investigación y desarrollo con énfasis en sistemas adaptados al Caribe y la Amazonía. Se incluye transferencia de tecnología dual (civil-militar) en comunicaciones seguras, ciberdefensa, inteligencia satelital y defensa antiaérea. Pereira agrega que se implementará un "plan de formación militar ampliado" para la FANB en Rusia y Venezuela.Asimismo, se avanza en la modernización de instalaciones estratégicas y la construcción de nuevos centros logísticos y de mantenimiento aeronáutico mixtos. "El instrumento bilateral se inscribe plenamente en la doctrina de seguridad multidimensional bolivariana", indica Pereira, quien remarca que frente a las amenazas híbridas, "la cooperación con Rusia se convierte en un mecanismo de defensa geoestratégica para toda América Latina y el Caribe".Escudo diplomático y legitimidad internacionalRusia, con su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, se convierte en un escudo frente a bloqueos diplomáticos. "Ha bloqueado iniciativas intervencionistas y ha rechazado las sanciones ilegales contra Venezuela", recuerda.Además, agrega que el documento establece canales alternativos para el comercio y la inversión que permiten "operar sin subordinación financiera mediante plataformas rusas, monedas locales y criptomonedas soberanas".La alianza también refuerza el reconocimiento internacional al Gobierno de Nicolás Maduro, desafiando los intentos de desconocimiento promovidos por Washington. "Rusia ha actuado como un escudo diplomático y ha defendido el derecho de Venezuela a la autodeterminación en foros como la ONU, el G77+China, los BRICS+ y la CELAC", afirma Pereira.Innovación financiera y plataformas soberanasEn un contexto de más de mil sanciones impuestas a Venezuela, el acuerdo introduce instrumentos financieros innovadores. "Se promoverá el uso del rublo, el bolívar digital y el yuan", ahonda la analista.El diseño de plataformas bancarias compartidas y la interconexión de sistemas de pago nacionales busca evadir los bancos intermediarios occidentales. "Se avanza hacia una arquitectura económica alternativa que promueve la soberanía", afirma.Además, se prevé el desarrollo de criptoactivos respaldados en recursos como el oro, el gas, el petróleo y los diamantes. También se contemplan esquemas de trueque estratégico en sectores energético, agrícola y farmacéutico.Como destaca Pereira, "lejos de ser una respuesta táctica a las sanciones, es una estrategia estructural de emancipación económica". Venezuela se proyecta como "una potencia emergente del sur global que construye nuevas formas de comercio justo y soberano".Cooperación social para el bienestar del puebloMás allá de lo geoeconómico, el acuerdo incluye iniciativas sociales de amplio alcance. La experta explica que se profundizará la cooperación biomédica, con producción farmacéutica mixta en Venezuela y centros conjuntos de investigación en salud pública.En materia energética, Rusia colaborará en la modernización del sistema eléctrico nacional, una infraestructura crítica que ha sido blanco de sabotajes.También se consolidan programas de formación universitaria en áreas como energía nuclear, inteligencia artificial y telecomunicaciones. "Se abrirán nuevas plazas de becas a través de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos y se crearán centros bilingües de capacitación", afirma.Un eje estratégico es la ciberseguridad. Pereira informa que se instalarán centros de datos, redes de fibra óptica y plataformas digitales con altos estándares de protección. Esta infraestructura permitirá al Estado "blindarse ante ataques cibernéticos y garantizar el derecho a una comunicación libre y soberana".Desde la estrategia comunicacional, Pereira enfatiza que "mientras EEUU y la Unión Europea aplican sanciones que afectan a los más humildes, Rusia tiende una mano solidaria para salvar vidas, formar talentos y construir futuro".Comunicación contrahegemónica y soberanía informativaEn tiempos de guerra cognitiva, el tratado también aborda la dimensión informacional. "Ambos países han sido víctimas sistemáticas de campañas de desinformación y censura", recuerda Pereira.Se fortalecerá el intercambio de contenidos entre medios como RT, Sputnik, Telesur y VTV, con coproducciones en español, ruso, inglés y árabe. Pereira menciona que se integrarán medios alternativos en un consorcio del sur global y se habilitarán espacios de producción conjunta en Caracas y Moscú.Además, se desarrollarán programas de formación en ciberguerra, defensa comunicacional y producción estratégica. Todo ello bajo una narrativa común que articula "la soberanía, la descolonización del pensamiento, la memoria antifascista y la dignidad de los pueblos".Pereira subraya el carácter histórico de esta cooperación: "es la afirmación de que tenemos derecho a contar nuestra propia historia". Como diría [el expresidente Hugo] Chávez: 'si no comunicamos lo que somos, seremos lo que otros digan que somos'".Para la analista, este acuerdo "consolida a Venezuela como aliado estratégico de Rusia en el hemisferio occidental", en un momento clave de transición global. En palabras del presidente Maduro desde Moscú: "Esta alianza estratégica con Rusia es garantía de estabilidad, desarrollo y paz para Venezuela, América Latina y el mundo".Y en ese sentido, dice Pereira, "este acuerdo representa una esperanza concreta de bienestar, progreso y dignidad para el pueblo venezolano, en un mundo que clama por justicia social y relaciones internacionales verdaderamente humanas".

