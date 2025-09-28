https://noticiaslatam.lat/20250928/descubren-una-nueva-especie-de-roedor-en-las-selvas-de-peru-1166962931.html

Descubren una nueva especie de roedor en las selvas de Perú

Las selvas centrales del país andino fueron el lugar donde científicos hallaron a una nueva especie a la que denominaron 'Daptomys nunashae', que es única... 28.09.2025, Sputnik Mundo

La revista internacional Zootacsa calificó al animal como "mamífero endémico" de Perú y lo describió como "un ratón sigmodontino" que cautiva por su singular apariencia: pelaje color chocolate, una cola uniforme coronada con un penacho blanco, extremidades posteriores con pulgares abultados y un cráneo con procesos óseos bien desarrollados, paladar largo con prominente proceso medio, y dentición pequeña. Su avistamiento sucedió en el Parque Nacional Tingo María, en la región Huánuco. El área donde fue descubierto es considerada un tesoro de la biodiversidad en Sudamérica, ya que allí habitan casi 300 especies de aves, así como mamíferos y reptiles endémicos. "El hallazgo demuestra que las áreas naturales protegidas albergan especies desconocidas para la ciencia, y que su conservación es vital para la vida natural en el planeta", indicó la autoridad peruana.

