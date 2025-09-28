Mundo
Descubren una nueva especie de roedor en las selvas de Perú
Descubren una nueva especie de roedor en las selvas de Perú
28.09.2025
La revista internacional Zootacsa calificó al animal como "mamífero endémico" de Perú y lo describió como "un ratón sigmodontino" que cautiva por su singular apariencia: pelaje color chocolate, una cola uniforme coronada con un penacho blanco, extremidades posteriores con pulgares abultados y un cráneo con procesos óseos bien desarrollados, paladar largo con prominente proceso medio, y dentición pequeña. Su avistamiento sucedió en el Parque Nacional Tingo María, en la región Huánuco. El área donde fue descubierto es considerada un tesoro de la biodiversidad en Sudamérica, ya que allí habitan casi 300 especies de aves, así como mamíferos y reptiles endémicos. "El hallazgo demuestra que las áreas naturales protegidas albergan especies desconocidas para la ciencia, y que su conservación es vital para la vida natural en el planeta", indicó la autoridad peruana.
perú
Descubren una nueva especie de roedor en las selvas de Perú

Las selvas centrales del país andino fueron el lugar donde científicos hallaron a una nueva especie a la que denominaron 'Daptomys nunashae', que es única frente a todas las existentes en el mundo, informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.
La revista internacional Zootacsa calificó al animal como "mamífero endémico" de Perú y lo describió como "un ratón sigmodontino" que cautiva por su singular apariencia: pelaje color chocolate, una cola uniforme coronada con un penacho blanco, extremidades posteriores con pulgares abultados y un cráneo con procesos óseos bien desarrollados, paladar largo con prominente proceso medio, y dentición pequeña.
Su avistamiento sucedió en el Parque Nacional Tingo María, en la región Huánuco.
El área donde fue descubierto es considerada un tesoro de la biodiversidad en Sudamérica, ya que allí habitan casi 300 especies de aves, así como mamíferos y reptiles endémicos.
"El hallazgo demuestra que las áreas naturales protegidas albergan especies desconocidas para la ciencia, y que su conservación es vital para la vida natural en el planeta", indicó la autoridad peruana.

"El nombre de la especie, nunashae, no fue elegido al azar. Está inspirado en la leyenda de la princesa Nunash, transformada, según la tradición local, en la icónica montaña de la Bella Durmiente, símbolo cultural y geográfico de Tingo María. Así, el hallazgo no solo revela un nuevo ser vivo, también enlaza la ciencia con la identidad cultural de la región", agregó.

