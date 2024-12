https://noticiaslatam.lat/20241219/ardillas-carnivoras-un-estudio-revela-las-nuevas-condiciones-de-estos-roedores-en-california-1159883309.html

Ardillas carnívoras: un estudio revela las nuevas condiciones de estos roedores en California

Ardillas carnívoras: un estudio revela las nuevas condiciones de estos roedores en California

La imagen que la mayoría de las personas tiene de las ardillas son de unos pequeños animales que recolectan frutos secos, semillas o granos para alimentarse...

Un nuevo estudio dirigido por investigadoras de la Universidad de Wisconsin-Eau Claire y la Universidad de California en Davis aporta la primera prueba de que las ardillas de tierra de California también cazan, matan y comen topillos, que son pequeños roedores que habitan en ese estado y en Oregón.La investigación publicada en la revista Journal of Ethology sugiere que lo que se consideraba una especie granívora es en realidad un omnívoro oportunista y más flexible en su dieta de lo que se suponía. Las observaciones para este reporte tuvieron lugar en 2024, en el Parque Regional de Briones, en el condado de Contra Costa.En las observaciones se pudo ver que de las 74 interacciones de ardillas de tierra detectadas con topillos entre junio y julio, el 42% implicaba la caza activa de estos pequeños roedores por parte de las ardillas de tierra."Las ardillas son uno de los animales más familiares para la gente. Las vemos junto a nuestras ventanas e interactuamos con ellas a menudo. Sin embargo, aquí tenemos este comportamiento nunca antes encontrado en la ciencia que arroja luz sobre el hecho de que hay mucho más que aprender sobre la historia natural del mundo que nos rodea”, agregó.Mediante vídeos, fotos y observaciones directas en el parque regional, los autores documentaron ardillas terrestres de California de todas las edades y sexos cazando, comiendo y compitiendo por presas de topillos entre el 10 de junio y el 30 de julio del presente año, siendo el punto álgido de la caza durante las dos primeras semanas de julio, coincidiendo con una explosión del número de topillos.Este suceso sugiere que el comportamiento cazador de las ardillas surgió junto con un aumento temporal de la disponibilidad de presas, en este caso los tobillos, también conocidos como ratón de las praderas de California, aunque en realidad no son ratones. Los científicos no observaron a las ardillas cazando otra especie de mamíferos.

