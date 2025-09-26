https://noticiaslatam.lat/20250926/fuerzas-rusas-derriban-1724-drones-y-abaten-a-mas-de-10500-soldados-ucranianos-en-la-ultima-semana-1166920521.html
Fuerzas rusas derriban 1.724 drones y abaten a más de 10.500 soldados ucranianos en la última semana de combates
26.09.2025
Durante los últimos 7 días de combates, el Ejército ruso liberó las localidades de Yunakovka en la región de Sumi, Pereyézdnoye en la república popular de Donetsk, Kalínovskoye y Beriózovoye, en la región de Dnepropetrovsk.En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 3.675 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.605 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.540 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 2.135 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 380 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 1.250 militares.Rusia realizó un ataque masivo y seis combinados con armas de precisión y drones contra instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano, infraestructuras energéticas y de transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, lugares de ensamblaje, almacenamiento y lanzamiento de aeronaves no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 24 bombas aéreas guiadas, cinco proyectiles del sistema Himars de fabricación estadounidense y derribó 1.724 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Durante los últimos 7 días de combates, el Ejército ruso liberó las localidades de Yunakovka en la región de Sumi, Pereyézdnoye en la república popular de Donetsk, Kalínovskoye y Beriózovoye, en la región de Dnepropetrovsk.
En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 3.675 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.605 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.540 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 2.135 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 380 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 1.250 militares.
Rusia realizó un ataque masivo y seis combinados con armas de precisión y drones contra instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano, infraestructuras energéticas y de transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, lugares de ensamblaje, almacenamiento y lanzamiento de aeronaves no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios.
19 de septiembre, 09:15 GMT
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 24 bombas aéreas guiadas, cinco proyectiles del sistema Himars de fabricación estadounidense y derribó 1.724 drones.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 86.769 drones, 631 sistemas de misiles antiaéreos, 25.254 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.592 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.956 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 42.665 vehículos militares especiales.
