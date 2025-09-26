https://noticiaslatam.lat/20250926/fuerzas-rusas-derriban-1724-drones-y-abaten-a-mas-de-10500-soldados-ucranianos-en-la-ultima-semana-1166920521.html

Fuerzas rusas derriban 1.724 drones y abaten a más de 10.500 soldados ucranianos en la última semana de combates

Fuerzas rusas derriban 1.724 drones y abaten a más de 10.500 soldados ucranianos en la última semana de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas liberaron cuatro localidades en varias regiones y derribaron 1.724 drones ucranianos en la última semana de la operación militar especial... 26.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-26T18:53+0000

2025-09-26T18:53+0000

2025-09-26T18:53+0000

defensa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

ministerio de defensa de rusia

donetsk

dnepropetrovsk

rusia

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0d/1165433229_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a295711306835b5cb3f9e462a105a955.jpg

Durante los últimos 7 días de combates, el Ejército ruso liberó las localidades de Yunakovka en la región de Sumi, Pereyézdnoye en la república popular de Donetsk, Kalínovskoye y Beriózovoye, en la región de Dnepropetrovsk.En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 3.675 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.605 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.540 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 2.135 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 380 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 1.250 militares.Rusia realizó un ataque masivo y seis combinados con armas de precisión y drones contra instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano, infraestructuras energéticas y de transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, lugares de ensamblaje, almacenamiento y lanzamiento de aeronaves no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 24 bombas aéreas guiadas, cinco proyectiles del sistema Himars de fabricación estadounidense y derribó 1.724 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html

ucrania

donetsk

dnepropetrovsk

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, ucrania, ministerio de defensa de rusia, donetsk, dnepropetrovsk, rusia, 🌍 europa