Rechazo a vetos de Milei muestra que "el Congreso dejó de acompañar el ajuste", dice analista

18.09.2025

américa latina

javier milei

argentina

cámara de diputados

casa rosada

💬 opinión y análisis

El freno del Congreso a la "lapicera" presidencial de Javier Milei se volvió una constante en Argentina. Con más de los dos tercios de los votos, la Cámara de Diputados rechazó los vetos mediante los cuales el Ejecutivo buscaba frenar las leyes que establecen recomposición de los fondos tanto para las universidades públicas nacionales como para los hospitales pediátricos de todo el país.Por una abrumadora diferencia de 174 votos afirmativos contra 67 negativos en el primer caso, y de 181 contra 60 en el segundo, la oposición echó por tierra el freno extraordinario que la Casa Rosada buscó imponer a las leyes de Financiamiento de la Educación Universitaria y Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica —ambas sancionadas semanas atrás—, que disponían un incremento de las partidas destinadas a ambas áreas, de las más afectadas por el ajuste fiscal desplegado desde la llegada de La Libertad Avanza al poder. Si bien queda pendiente el sello definitivo por parte de la Cámara de Senadores, el panorama luce allanado para la oposición: en la Cámara Alta, el peronismo exhibe una posición considerablemente más cómoda ante un oficialismo que apenas cuenta entre sus filas a seis de los 72 senadores (más allá de aliados esporádicos).El rechazo de los vetos es mucho más que un revés legislativo: para el Gobierno, supone un nuevo traspié político en su máxima expresión. Tras la contundente derrota sufrida en las elecciones de Buenos Aires, el Ejecutivo había apostado por construir puentes con gobernadores otrora aliados, a fin de que estos presionaran a los legisladores provinciales para que blindaran los vetos. Mediante el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, la Casa Rosada distribuyó fondos por más de 12.000 millones de pesos (unos ocho millones de dólares) a provincias afines, cifra que excedió ampliamente a los 3.000 millones de pesos (alrededor de $2 millones) enviados durante todo el mes de agosto. Sin embargo, no alcanzó para reunir las voluntades suficientes. La fragilidad del escenario es elocuente. En caso de que el Senado ratifique la decisión de la Cámara baja, Argentina entraría en una situación inédita: por primera vez en su historia, el Congreso voltearía tres vetos presidenciales seguidos, teniendo en cuenta que el pasado 20 de agosto, los parlamentarios hicieron lo propio y revivieron la ley que declaraba la Emergencia en el área de Discapacidad.Crónica de una derrota anunciada "El Gobierno no puede frenar esta serie de reveses políticos que comenzó hace varias semanas ya. Por la amplia mayoría que había cosechado el apoyo a ambas leyes, estaba claro que los vetos no iban a sostenerse", dijo a Sputnik Roberto Batman, sociólogo y director del Centro de Estudios de Opinión Pública. Consultado por este medio, el politólogo Santiago Giorgetta coincidió con su colega en el diagnóstico: "Ya estamos muy lejos de aquellas 'luna de miel' que supo tener el presidente para gobernar a su gusto. Hoy hay un Congreso activo que ya no avala tantas anomalías como las de vetar cualquier ley que no le guste al Gobierno"."Si no hay un cambio inmediato en la construcción de algún tipo de consenso, se vendrán semanas muy intensas para la Casa Rosada, que todavía no puede encontrar la salida a esta crisis", remarcó Giorgetta.La foto y la películaPara ambos consultores, el revés parlamentario se inscribe en un marco signado por las sucesivas dificultades que viene atravesando el oficialismo, tanto legislativas como electorales. De acuerdo a Bacman, "este resultado no puede entenderse sin la elección en Buenos Aires, que terminó mostrando que hay un fuerte descontento al ajuste fiscal"."El ajuste venía sosteniéndose a fuerza de vetos y decretos, y la derrota electoral [del partido de Milei] terminó abriéndole la puerta a una oposición considerada dialoguista a adoptar una postura más combativa hacia el Gobierno", remarcó el sociólogo.A su turno, Giorgetta agregó que "el Gobierno está a tiempo de revertir esta situación de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre. El problema que enfrenta es que esto es solo la punta del iceberg, porque detrás de las trabas en el Congreso hay dificultades políticas difíciles de resolver".

argentina

