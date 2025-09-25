Mundo
¿Por qué hay más oficiales de tránsito que soldados en el Reino Unido?
¿Por qué hay más oficiales de tránsito que soldados en el Reino Unido?
25.09.2025
internacional
londres
inglaterra
sociedad
policía
Según los datos del medio referido, en total existen cerca de 82.000 policías dedicados al tránsito que se dedican a vigilar el cumplimiento de las normas viales. En contraste, el número de militares en activo es de 73.490 miembros.El responsable de política vial de la Asociación del Automóvil, Jack Cousens, consideró que estas cifras confirman que las autoridades han encontrado en las multas una fuente de ingresos equiparable a un impuesto.Además, agregó que con el tiempo "se crean nuevas formas y motivos para robarle más dinero a los automovilistas, a menudo a aquellos de bajos ingresos que viajan para trabajar".Según cifras oficiales, las multas y cargos contra automovilistas durante el 2024 superaron los 2.400 millones de libras (3.260 millones de dólares), de las cuales 1.180 millones de libras (1.588 millones de dólares) van directamente a los consejos.Datos del Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local muestran que los ayuntamientos recibieron más de 1.400 millones de libras esterlinas (1.884 millones de dólares) por estacionarse en la calle, e ingresos de 876 millones de libras (1.176 millones de dólares) por gestión de estacionamientos oficiales.Los ayuntamientos también obtuvieron en 2024 ingresos de 2.380 millones de libras (3.203 millones de dólares) por servicios de estacionamiento, lo que representa un incremento en contraste con los 2.070 millones de libras (2.786 millones de dólares) del 2023 y los 1.760 millones de libras (2.368 millones de dólares) del 2020.Londres fue la ciudad que concentró la mayor cantidad de ingresos por este concepto por una recaudación de 1.000 millones de libras (1.345 millones de dólares), el 46% de todo lo recaudado en Inglaterra.El 18% de los recursos fiscales obtenidos por los ayuntamientos se destinan a pagar la deuda pública acumulada de más de 148.500 millones de libras (199.866 millones de dólares).Esto explicaría por qué la cantidad de oficiales de tránsito llegó a una cifra que no se veía desde 2013, mientras que el declive de la cantidad de personal militar se ha mantenido, al menos, en los últimos 15 años. En 2010, las fuerzas armadas contaban con 110.000 elementos. Actualmente, la cifra apenas supera los 73.000.
londres
inglaterra
¿Por qué hay más oficiales de tránsito que soldados en el Reino Unido?

25.09.2025
© AP Photo / Mindaugas KulbisBritish soldiers attend a military exercise north of the capital Vilnius, Lithuania.
British soldiers attend a military exercise north of the capital Vilnius, Lithuania. - Sputnik Mundo, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Síguenos en
En el Reino Unido, el número de oficiales de tránsito ha superado la cifra de integrantes de las fuerzas armadas, de acuerdo el medio local 'The Telegraph'.
Según los datos del medio referido, en total existen cerca de 82.000 policías dedicados al tránsito que se dedican a vigilar el cumplimiento de las normas viales. En contraste, el número de militares en activo es de 73.490 miembros.
El responsable de política vial de la Asociación del Automóvil, Jack Cousens, consideró que estas cifras confirman que las autoridades han encontrado en las multas una fuente de ingresos equiparable a un impuesto.
Además, agregó que con el tiempo "se crean nuevas formas y motivos para robarle más dinero a los automovilistas, a menudo a aquellos de bajos ingresos que viajan para trabajar".
"Los residentes se sienten rehenes de unas tarifas tan altas que muchos terminan por convertir sus jardines en estacionamientos", afirmó.
Mejoras salariales, laborales y de infraestructura son políticas de lujo que Gran Bretaña no puede permitirse - Sputnik Mundo, 1920, 18.09.2025
Mejoras salariales, laborales y de infraestructura "son políticas de lujo que Gran Bretaña no puede permitirse"
18 de septiembre, 03:40 GMT
Según cifras oficiales, las multas y cargos contra automovilistas durante el 2024 superaron los 2.400 millones de libras (3.260 millones de dólares), de las cuales 1.180 millones de libras (1.588 millones de dólares) van directamente a los consejos.
Datos del Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local muestran que los ayuntamientos recibieron más de 1.400 millones de libras esterlinas (1.884 millones de dólares) por estacionarse en la calle, e ingresos de 876 millones de libras (1.176 millones de dólares) por gestión de estacionamientos oficiales.
Los ayuntamientos también obtuvieron en 2024 ingresos de 2.380 millones de libras (3.203 millones de dólares) por servicios de estacionamiento, lo que representa un incremento en contraste con los 2.070 millones de libras (2.786 millones de dólares) del 2023 y los 1.760 millones de libras (2.368 millones de dólares) del 2020.
Londres fue la ciudad que concentró la mayor cantidad de ingresos por este concepto por una recaudación de 1.000 millones de libras (1.345 millones de dólares), el 46% de todo lo recaudado en Inglaterra.
Militares británicos, foto de archivo - Sputnik Mundo, 1920, 28.04.2023
Defensa
Militares del Reino Unido y la India efectúan maniobras conjuntas en el sur de Inglaterra
28 de abril 2023, 11:19 GMT
El 18% de los recursos fiscales obtenidos por los ayuntamientos se destinan a pagar la deuda pública acumulada de más de 148.500 millones de libras (199.866 millones de dólares).
Esto explicaría por qué la cantidad de oficiales de tránsito llegó a una cifra que no se veía desde 2013, mientras que el declive de la cantidad de personal militar se ha mantenido, al menos, en los últimos 15 años. En 2010, las fuerzas armadas contaban con 110.000 elementos. Actualmente, la cifra apenas supera los 73.000.
Заголовок открываемого материала