¿Por qué la vivienda en Londres se volvió inasequible para la mayoría de la población?

El diario británico 'The Telegraph' publicó una investigación sobre el dramático estado del acceso a la vivienda en la capital británica, afirmando que para... 20.09.2025

El análisis del mercado inmobiliario de Londres realizado por el medio revela las complejas razones por las que la vivienda en la capital británica se ha vuelto inasequible para la gran mayoría de las personas. La situación es el resultado de una combinación de factores económicos, fiscales y sociales que han provocado un aumento desmedido de los precios, superando con creces la capacidad de compra de la población promedio. La nota destaca que esto no es un fenómeno reciente (y tampoco limitado a Londres), sino la culminación de varias décadas de políticas y tendencias que han creado una burbuja de precios insostenible.Uno de los principales detonantes del problema es la escasez de oferta de viviendas. A lo largo de los años, la construcción de nuevas propiedades en Londres no ha logrado mantenerse al ritmo de la creciente demanda. Esta brecha se ha visto agravada por la falta de inversión en programas de vivienda social y asequible por parte de los sucesivos gobiernos que han aplicado recetas neoliberales. El aumento de las tasas de interés y los altos costos de los materiales de construcción han hecho aún más difícil para los promotores inmobiliarios llevar a cabo nuevos proyectos, limitando drásticamente la oferta disponible y ejerciendo una presión ascendente sobre los precios. Otro factor crucial es la llegada de inversionistas extranjeros. La propiedad en Londres ha sido vista durante mucho tiempo como un activo seguro y atractivo para el capital global, lo que ha impulsado la compra de viviendas por parte de personas de alto poder adquisitivo que no necesariamente residen en la ciudad. Esto ha inflado los precios, especialmente en las zonas de lujo, y ha hecho que sea casi imposible para los londinenses promedio competir en el mercado, tanto para comprar como para alquilar.La crisis ha tenido un impacto particularmente severo en los jóvenes y las familias de ingresos medios, apunta el diario. Generaciones enteras han visto cómo el sueño de ser propietarios de una vivienda en Londres se desvanece por completo. Muchos se ven obligados a vivir con sus padres o a desplazarse a zonas periféricas y conmutar largas distancias para trabajar. El alto costo del alquiler también consume una porción desproporcionada de sus ingresos, limitando su capacidad de ahorro y, en consecuencia, su posibilidad de acceder a una hipoteca en el futuro.La falta de vivienda asequible también está afectando a los gobiernos locales, que gastan millones de libras para proporcionar alojamiento a personas sin hogar, una situación que se ha intensificado debido al aumento en los precios de alquiler y venta. El artículo destaca que la demanda de viviendas asequibles supera con creces la oferta actual, lo que ha llevado al alcalde de Londres, Sadiq Khan, a describir la situación como el período más difícil para la construcción de viviendas desde la crisis financiera global de 2008.

