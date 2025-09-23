https://noticiaslatam.lat/20250923/no-es-momento-de-perjudicar-a-la-gente-pobre-indigenas-aumentan-la-presion-sobre-el-gobierno-de-1166781828.html

"No es momento de perjudicar a la gente pobre": Indígenas aumentan la presión sobre el Gobierno de Ecuador

"No es momento de perjudicar a la gente pobre": Indígenas aumentan la presión sobre el Gobierno de Ecuador

Ecuador amaneció con varios cortes de carreteras, encabezados por organizaciones indígenas y campesinas, que se sumaron al paro nacional indefinido.

Desde el Gobierno nacional advirtieron que, en esta ocasión retiraron a los manifestantes de las vías pero, si continúan con las medidas de protesta, serán detenidos.Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), que convocó a las manifestaciones, observaron que los recursos del Estado se destinaran a impedir estos actos, mientras el crimen organizado no deja de campear en el país. En las primeras horas del 22 de septiembre, una pelea entre reclusos en la cárcel de Machala, próxima a la frontera con Perú, dejó un saldo de, al menos, 14 fallecidos.Noboa comparó a las protestas indígenas con actos de "terrorismo" y anunció que enviaría a la cárcel a quienes cometan disturbios en el marco del paro."Nosotros no tenemos miedo de salir a la calle, no tenemos miedo de enfrentar cualquier amenaza porque tenemos la tranquilidad de que aquí ganamos", dijo en referencia a la alta votación obtenida en esta provincia en las elecciones de abril.Así se refería a las protestas del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi (MICC), que exige su regreso a la capital ecuatoriana para el desempeño de sus tareas.El 18 de septiembre, mientras la CONAIE decidía ir al paro, Noboa se presentó en la provincia de Riobamba en un acto de entrega de tractores a campesinos."He instruido a la ministra de Ambiente y Energía (María Luisa Cruz) que vaya Junta de Agua por Junta de Agua a revisar que ningún líder gremial les venga a parar el riego, o a querer presionar si es que no van con ellos a tratar de destruir todo lo que nosotros hemos construido", aseveró el presidente ecuatoriano.En la tónica del jefe de Estado, la Fiscalía General del país sudamericano remarcó que "los derechos de asociarse, reunirse y manifestarse de manera libre y voluntaria cuentan con protección constitucional".Pero "estos derechos no amparan conductas que vulneren bienes jurídicos protegidos penalmente. Acciones como sabotaje, terrorismo, paralización de servicios públicos, destrucción de instalaciones de servicios básicos, ataque y resistencia, o incitación a la discordia entre ciudadanos constituyen delitos tipificados y sancionados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP)", sostuvo en un comunicado.Nuevos ceses de actividadesRafael Negrete es presidente del MICC, de la provincia donde funciona temporalmente el Gobierno nacional. En 2019, durante el Gobierno de Lenin Moreno (2017-2021), y en 2022, durante la gestión de Guillermo Lasso (2021-2023), ya la CONAIE se había manifestado en contra de la suba de los precios de los combustibles. En ambos casos, la medida no avanzó.Con la reciente quita del subsidio al diésel, pasó de costar 1,80 dólar el galón (3,78 litros) a 2,8 dólares. De esta manera, el Gobierno estima ahorrar 1.100 millones de dólares anuales.No obstante, los manifestantes destacan que el incremento se trasladará al costo de la canasta familiar. "Hoy, el movimiento indígena se levanta con gran fuerza y gran entusiasmo. Nosotros tenemos una propuesta y le pediremos al Gobierno que la acepte", dijo Negrete. En una reciente entrevista con este medio, Leonidas Iza contó qué proponen los indígenas: quitar los subsidios a los combustibles en los sectores pudientes y empresariales, pero mantenerlos para los sectores productivos y populares.De igual forma, Negrete afirmó que los campesinos de Cotopaxi "estamos muy indignados con el abandono del Palacio de Gobierno, que es en Quito. Solicitamos que el presidente regrese a su despacho en la capital, Quito. Aquí viene para dividir a nuestras organizaciones".El bolsillo ecuatorianoDenisse De La Cruz, presidenta de la Confederación del Pueblo Kayambi de la provincia Imbabura, donde se desarrollaron algunos de los cortes de carretera de la jornada, dijo en una charla para Sputnik que el decreto 126 representa "una medida que encarece totalmente el bolsillo del pueblo ecuatoriano".El Gobierno de Noboa subió el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%, con el argumento de que ese 3% de aumento se destinaría a combatir el crimen organizado. Según los indígenas, no se ve ninguna mejora en la seguridad de la población, por lo cual exigen también retornar al 12%.Los bloqueos de este 22 de septiembre se concentraron en las provincias de Imbabura y Pichincha, donde está la ciudad de Quito. Uno de los puntos de protesta se situó a 30 kilómetros de la capital ecuatoriana.Desde la CONAIE denunciaron que luego de retirar los bloqueos, los policías ingresaron a reprimir en las comunidades indígenas. De acuerdo con el Ministerio del Interior ecuatoriano, al menos 24 personas fueron detenidas este día durante las manifestaciones.Según De la Cruz, "es intolerable que la fuerza pública ingrese a nuestros territorios. Nuestra resistencia es legítima y es legal que nos manifestemos en nuestros territorios para intentar derrocar este decreto que tanto nos afecta a los ecuatorianos".Agregó que la canasta básica es todavía de 750 dólares, mientras el salario básico es de 460 dólares.Además de la marcha atrás con el decreto que quita la subvención al diésel, la CONAIE tiene un pliego de 10 puntos, que incluyen mejorar la atención en educación, en salud, y exigen retroceder con el modelo extractivista que afecta a territorios indígenas.Para este 23 de septiembre, diversos sectores sociales y sindicatos anunciaron que marcharán por la ciudad de Quito.

