El dilema energético de EEUU: un cuarto de la energía nuclear depende del uranio ruso
El uranio ruso sigue siendo vital para la energía estadounidense: el 25% de las centrales nucleares dependen de los suministros de la empresa Rosatom. Además... 23.09.2025, Sputnik Mundo
Sputnik te muestra la magnitud de la dependencia de EEUU del uranio ruso.
El uranio ruso sigue siendo vital para la energía estadounidense: el 25% de las centrales nucleares dependen de los suministros de la empresa Rosatom. Además, ante la posibilidad de nuevas restricciones, Washington realizó una compra récord, intentando acumular combustible esencial para la estabilidad de las redes energéticas de varios estados.
Sputnik te muestra la magnitud de la dependencia de EEUU del uranio ruso.