Rescate desde Washington: Milei se reunirá con Trump para conseguir un préstamo que calme las tensiones

El presidente argentino mantendrá un encuentro con Donald Trump con el objetivo de conseguir financiamiento en medio de una virtual crisis cambiaria.

Javier Milei busca un nuevo salvavidas financiero desde Washington en medio de las tensiones. Durante su viaje a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas, el mandatario se reunirá con Donald Trump y con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien afirmó que está "dispuesto a hacer lo necesario" para respaldar al Gobierno argentino en medio de una fuerte presión cambiaria.La visita llega tras una semana signada por la tensión en los mercados. En solo tres días, el Banco Central vendió más de 1.100 millones de dólares de sus mermadas reservas, para evitar un salto en el tipo de cambio que llevara al dólar a superar el límite de la banda de flotación pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).La incertidumbre sobre la sostenibilidad de la sangría de dólares se reflejó en los principales indicadores financieros: acciones y bonos soberanos se desplomaron al caer la semana y elevaron el Riesgo País hasta superar los 1.500 puntos, su mayor valor en 12 meses. Para calmar las aguas, el ministro de Economía, Luis Caputo, prometió "vender hasta el último dólar en el techo de la banda", a fin de garantizar el mantenimiento del esquema cambiario.La tensión llegó a tal punto que forzó la adopción de medidas intempestivas. En un intento por sumar extraordinariamente divisas provenientes del complejo agropecuario, la Casa Rosada suspendió el cobro de impuestos a las exportaciones del sector —conocidos como "retenciones"— por 40 días. La decisión tiene un insoslayable tinte electoralista: la medida cesará el 31 de octubre, apenas cinco días después de la fecha de las elecciones legislativas nacionales.Milei reconoció que negocia un préstamo del Tesoro estadounidense, a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, para afrontar vencimientos de deuda por 8.500 millones de dólares en 2026. El propio Bessent anticipó que las opciones incluyen un swap —intercambio de divisas—, compras directas de dólares o adquisición de deuda argentina en moneda dura. El respaldo sería un movimiento inusual y sin antecedentes recientes en la relación bilateral, que el mandatario busca sellar en su encuentro con Trump.La tensión política agrava el panorama interno. Tras sucesivos reveses en el Congreso y la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, la oposición logró reunir mayorías para voltear varios vetos presidenciales. El oficialismo responsabilizó a estos traspiés por la desconfianza de los mercados y habló de un “boicot” opositor.No obstante, la Casa Rosada insiste en que el rumbo no cambiará. Sin embargo, con reservas netas negativas en más de 7.500 millones de dólares —es decir, que Argentina debe más divisas que las que tiene en sus arcas—, los analistas advierten que la estrategia difícilmente pueda sostenerse sin respaldo externo.El interés de la Casa BlancaA los ojos de Washington, el rescate financiero reviste una relevancia que excede los intereses financieros. Según el experto, "Milei representa para Trump la oportunidad de asegurar sus intereses en un área de relevancia estratégica como el Atlántico Sur. Ello ha derivado no solo en concesiones de índole político, sino también en materia de defensa mediante la compra del sistema de armas F-16 y el equipamiento armamentístico de las aeronaves adquiridas"No obstante, para De Marco el apoyo de la Casa Blanca "se terminará el día en que los intereses de Washington se vean perjudicados y Argentina no sea de utilidad para la concreción de la estrategia estadounidense", lo cual "expone las falencias de la política exterior idealista esgrimida por la actual administración argentina".En ese punto emergen los interrogantes en torno a la contraprestación que exija la Administración estadounidense para ceder un préstamo. Ahí, todas las miradas apuntan a la persistente guerra comercial disputada con China, el segundo mayor socio comercial de la Casa Rosada y, a su vez, país con el cual Buenos Aires mantiene un swap de monedas para robustecer sus reservas.Consultado al respecto, el experto apuntó que "el incremento de los vínculos comerciales entre Buenos Aires y Pekín deriva en que, como contramedida, desde la Oficina Oval integren a Argentina dentro de la gran estrategia de contención y repliegue del accionar chino a nivel hemisférico."La otra cara de la monedaPor supuesto, la operación no sería gratuita para Buenos Aires. En diálogo con Sputnik, el economista Jorge Carrera sostuvo que el Gobierno argentino "esto le da oxígeno al país, que está asumiendo un fuerte costo para llegar a las elecciones: por un lado, el de las exigencias que plantee [Washington] y, por el otro, el impacto fiscal de dejar de cobrar las retenciones a las exportaciones".No obstante, el margen de maniobra es finito. De mantenerse la tendencia de la semana pasada —con ventas por más de 1.000 millones de dólares para sostener el tipo de cambio—, la fragilidad financiera podría derivar en mayor inestabilidad. Según el especialista, "el crédito de Trump al Gobierno de Milei solo le haría ganar tiempo hasta las elecciones, porque ya está claro que va a haber correcciones cambiarias después".La experiencia inmediata anterior es elocuente. En 2018, a través del FMI, Trump presionó al organismo a conceder la friolera de 44.000 millones de dólares a Argentina, entonces gobernada por Mauricio Macri (2015-2023), cuando comenzaba a crujir el programa económico. A la luz de dicha experiencia, Carrera apuntó que "el Fondo no quiere que el Gobierno use las reservas para mantener el tipo de cambio, porque ya lo vivió en Argentina hace poco tiempo y sabe que terminó mal".

