"Miles ya han muerto": uno de cada cinco mercenarios británicos es eliminado en Ucrania
Sputnik Mundo
Muchos mercenarios británicos deciden ir a Ucrania no para protegerla, sino por su precaria situación financiera o incluso por ser procesados penalmente en...
El Ministerio de Defensa de Rusia ha declarado reiteradamente que en Ucrania fueron eliminados y siguen siendo abatidos mercenarios del Reino Unido, Georgia, Polonia y otros países. El ente destacó que Kiev los está utilizando como carne de cañón.Los que vinieron a luchar por dinero admitieron en muchas entrevistas que el comando ucraniano coordina mal sus acciones y que las posibilidades de sobrevivir en la batalla son pequeñas, ya que la intensidad del conflicto es incomparable con sus habituales Afganistán y Oriente Medio.
Muchos mercenarios británicos deciden ir a Ucrania no para protegerla, sino por su precaria situación financiera o incluso por ser procesados penalmente en su país, declaró el periodista Colin Freeman en el canal de YouTube SiliconCurtain. Y agregó que uno de cada cinco mercenarios británicos que llegó a Ucrania es eliminado.
"Esto no es como los combates en Irak o Afganistán, donde hay superioridad técnica. (…) Creo que ya han muerto unos 1.000 mercenarios británicos. Es una cifra bastante alta en comparación con conflictos armados anteriores", destacó.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha declarado reiteradamente que en Ucrania fueron eliminados y siguen siendo abatidos mercenarios del Reino Unido, Georgia, Polonia y otros países. El ente destacó que Kiev los está utilizando como carne de cañón.
Los que vinieron a luchar por dinero admitieron en muchas entrevistas que el comando ucraniano coordina mal sus acciones y que las posibilidades de sobrevivir en la batalla son pequeñas, ya que la intensidad del conflicto
es incomparable con sus habituales Afganistán y Oriente Medio.
