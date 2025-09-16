https://noticiaslatam.lat/20250916/miles-ya-han-muerto-uno-de-cada-cinco-mercenarios-britanicos-es-eliminado-en-ucrania-1166541151.html

"Miles ya han muerto": uno de cada cinco mercenarios británicos es eliminado en Ucrania

"Miles ya han muerto": uno de cada cinco mercenarios británicos es eliminado en Ucrania

Muchos mercenarios británicos deciden ir a Ucrania no para protegerla, sino por su precaria situación financiera o incluso por ser procesados ​​penalmente en... 16.09.2025, Sputnik Mundo

El Ministerio de Defensa de Rusia ha declarado reiteradamente que en Ucrania fueron eliminados y siguen siendo abatidos mercenarios del Reino Unido, Georgia, Polonia y otros países. El ente destacó que Kiev los está utilizando como carne de cañón.Los que vinieron a luchar por dinero admitieron en muchas entrevistas que el comando ucraniano coordina mal sus acciones y que las posibilidades de sobrevivir en la batalla son pequeñas, ya que la intensidad del conflicto es incomparable con sus habituales Afganistán y Oriente Medio.

