"Somos víctimas de nuestro propio éxito": las reflexiones de los portugueses tras accidente de funicular

"Somos víctimas de nuestro propio éxito": las reflexiones de los portugueses tras accidente de funicular

El accidente del Elevador da Glória, en Lisboa, dejó conmocionado a sus habitantes, pero también los ha puesto a pensar sobre el futuro de esta ciudad... 15.09.2025

lisboa

portugal

sociedad

El choque del funicular, ocurrido el pasado 3 de septiembre y cuyas causas aún no son claras, dejó un saldo de 16 personas muertas, la mayoría extranjeros. Ver las banderas de otros países en los altares que se han puesto para las víctimas genera en la población una duda: ¿para quiénes gobiernan las autoridades locales?En la década de 2010, Portugal implementó una serie de medidas para promover la reactivación económica del país. Desde exenciones de impuestos, visas doradas a quienes invirtieran en bienes raíces y políticas de inclusión para migrantes, fueron algunas de las acciones emprendidas desde el Gobierno para promover la inversión extranjera.De este modo, y a lo largo de los años, edificios abandonados se han convertido en hoteles lujosos, otros han sido renovados para convertirse en centros de alojamiento en Airbnb para nómadas digitales que hoy inundan la ciudad.Pero esto ha traído consecuencias para la población local. Según datos de medios como The New York Times, el desplazamiento de los nativos ha sido tan fuerte que, en la capital portuguesa, el 30% de sus habitantes ya son extranjeros, en un contexto en el que el precio de la vivienda y los servicios son inaccesibles para los nativos.Bochmann Franco, al igual que mucha población local, consideran que el accidente de hace unas semanas evidencia la falta de cuidado de las autoridades locales para atender problemas de la ciudad, pues su prioridad sigue siendo la de atraer a población e inversión extranjera.Personas como Rodrigo Jesús, un diseñador de interiores de 26 años, narran cómo la visión económica del Gobierno local lo obligó a salir de la ciudad. Si bien, la empresa para la que trabaja (una dedicada a brindar servicios de comida para turistas y cuartos de Airbnb) le da trabajo, el encarecimiento de la vivienda por la población extranjero le hizo buscar alojamiento en otra ciudad.Cambios en la comunicaciónPero los cambios no solo se manifiestan en el mercado inmobiliario. Este joven portugués ha notado que, en los últimos años, el personal que atiende en tiendas y cafeterías en Lisboa le habla en inglés, únicamente por su apariencia.Para Ana Drago, exintegrante del Parlamento y actual investigador de estudios urbanos, se trata de una expulsión provocada por los bienes raíces y por esa idea de generar una sociedad cosmopolita, pero en la que no entran los locales.La visión de la población extranjera es un poco más optimista, pero coincide con el temor de un día ya no ver a gente local. Por ejemplo, Oliver Schmalholz, un emprendedor tecnológico de 53 años proveniente de Alemania, considera que, a diferencia de otras ciudades en las que ha vivido (como Austin, donde vivió por 15 años) en Lisboa no se siente fuera de lugar.Schamalholz trabaja para la incubadora tecnológica Unicorn Factory y tiene contratados a 15 ingenieros que, según su percepción, sin él se habrían visto obligados a dejar a su país. Aunque teme que las restricciones para extranjeros puedan frenar lo que considera un buen crecimiento económico, también reconoce que la mayoría de sus vecinos son de otras naciones y le preocupa que, fuera del sector tecnológico, se queden, por ejemplo, sin médicos o enfermeras locales.Sobre todas estas preocupaciones, el alcalde Carlos Moedas considera que se ha "politizado" el accidente del funicular, pero coincide en que el principal reto de la ciudad es evitar convertirse en una ciudad de extranjeros sin mermar la entrada de capital.Sin embargo, Moedas, con formación en la Escuela de Negocios de Harvard, se niega a tocar la esencia cosmopolita de la economía local y considera que, una mejor solución, es crear programas sociales que permitan a los locales subsanar los encarecimientos de la población extranjera."Lisboa y Portugal se pusieron de moda. Y creo que eso no es malo. Lo que realmente tenemos que hacer es proteger a la gente de la ciudad, que la gente de aquí no tenga desventajas frente a la gente que llega", declaró Moedas para The New York Times.

