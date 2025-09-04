https://noticiaslatam.lat/20250904/estancamiento-economico-y-sumision-a-washington-han-llevado-a-europa-a-virar-al-antiestablishment-1166054253.html

Estancamiento económico y "sumisión a Washington" han llevado a Europa a virar al 'antiestablishment'

El panorama político de las principales economías de Europa está experimentando un cambio sísmico, con una tendencia favorable a los partidos anti-Bruselas y liderados por figuras que antes eran consideradas marginales o menores por el establishment. Este ascenso, reflejado en sondeos recientes, que fueron reportados en la prensa del continente y EEUU, evidencia un profundo descontento entre los votantes, impulsado principalmente por la frustración ciudadana por temas como el elevado costo de vida, la apuesta de los gobernantes por extender el conflicto en Ucrania (con el consiguiente envío de fondos a Kiev, en medio de las sospechas de corrupción) por sobrerreforzar las prestaciones sociales, además del aumento de la inmigración ilegal en esos países.Si bien formaciones antiestablishment ya habían logrado entrar recientemente en las coaliciones de gobiernos de otros países europeos, como Italia, Finlandia y los Países Bajos, su dominio en las encuestas de las tres economías más grandes de Europa al mismo tiempo es un acontecimiento sin precedentes.El ascenso del 'antiestablishment'El fenómeno se manifiesta de manera particular en cada país. En Francia, el partido Agrupación Nacional ha mantenido una ventaja constante en las encuestas a lo largo de este año. La intención de voto de su líder, Jordan Bardella, pupilo de Marine Le Pen —inhabilitada por la Justicia a aspirar a un cargo de elección—, ha escalado hasta al 36%, según una encuesta de la firma Elabe. Además, las proyecciones para la próxima elección presidencial que se realizará el próximo año sugieren que el candidato de Agrupación Nacional lideraría cómodamente la primera vuelta, lo que subraya la evolución del partido de ser un movimiento percibido como radical.En el Reino Unido, el flamante partido Reform UK, liderado por el parlamentario Nigel Farage —otrora ideólogo del Brexit—, ha experimentado un ascenso meteórico en los últimos seis meses, apareciendo cómodamente por delante en las encuestas de opinión tanto del Partido Laborista como de los Conservadores, las dos fuerzas que han dominado la política británica durante un siglo. Además, la irrupción de la nueva formación del exlíder laborista, Jeremy Corbyn, amenaza con hundir todavía más las chances electorales del oficialismo en los comicios locales del año próximo, en medio del desplome de la aprobación del primer ministro Keir Starmer.En Alemania, la situación no es menos preocupante para el oficialismo. Alternativa para Alemania (AfD) ha estado codo a codo en las encuestas con el gobernante partido de Friedrich Merz, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), pese a que históricamente los flamantes jefes de Estado suelen gozar de una "luna de miel" con el electorado que dura al menos seis meses. Sin embargo, en las últimas semanas, AfD ha logrado una ligera ventaja, un hito que no se veía desde abril, según la encuestadora Forsa. Vale recordar que la economía alemana se contrajo un 0,3% en el último trimestre, prolongando una recesión de dos años. Esta frustración económica, sumada a la percepción de que las promesas de crecimiento no se están cumpliendo y que el Gobierno prefiere continuar enviando fondos a Ucrania e Israel antes que ayudar a sus propios ciudadanos, ha fortalecido el apoyo al AfD."Los políticos tradicionales rompieron el contrato social"Samuel Losada, internacionalista egresado de la Universidad de Belgrano, dijo a Sputnik que este panorama político surge por una combinación tóxica de factores económicos y sociales que ha alejado a la mayoría de los votantes de los gobernantes europeos, quienes han cedido a la demanda de EEUU de aumentar su gasto militar, evidenciando su "sumisión a Washington". Sin embargo, el experto señala que incluso grandes metrópolis, que siempre fueron bastiones de los partidos conservadores o socialistas, también están registrando un alza en el respaldo de los políticos outsiders y anti-Bruselas, especialmente entre los jóvenes."En el caso británico, si bien Corbyn y Farage son políticos con visiones casi antagónicas ideológicamente, ambos defienden políticas nacionalistas, no intervencionistas y le hablan a las poblaciones más afectadas por la globalización y el neoliberalismo, lo que explica en buena parte su éxito con el electorado entre 18 y 30 años, que ha crecido con un mercado laboral inestable y una economía cada vez más desigual", afirma.Para José Ignacio Apoij, internacionalista egresado de la Universidad de la República Oriental de Uruguay (UDELAR), el cuestionamiento a las políticas de la Unión Europea y una reorientación de las prioridades nacionales hacia las necesidades de los votantes de clase trabajadora han sido factores clave para encumbrar a esta nueva camada de políticos y partidos.

