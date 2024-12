https://noticiaslatam.lat/20241206/el-gobierno-de-mexico-exige-al-empresario-salinas-pliego-pagar-los-impuestos-que-adeuda-1159556332.html

El Gobierno de México exige al empresario Salinas Pliego pagar los impuestos que adeuda

El Gobierno de México exige al empresario Salinas Pliego pagar los impuestos que adeuda

Sputnik Mundo

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, férreo crítico de las políticas del Gobierno, deberá pagar los impuestos que debe desde hace varios años, afirmó... 06.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-06T17:32+0000

2024-12-06T17:32+0000

2024-12-06T17:32+0000

américa latina

ricardo salinas pliego

claudia sheinbaum

méxico

tv azteca

🏛️ compañías

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/06/1159555664_0:41:3071:1768_1920x0_80_0_0_75b62691a7cc1bb592a0efc9b5856705.jpg

La mandataria indicó que no se confrontará con el dueño de TV Azteca, una de las televisoras más importantes del país latinoamericano."No voy a entrar a ese debate, pero fíjense, [sus aliados] no le están ayudando. Vean las acciones cómo cayeron [en referencia a Elektra, una de sus compañías]", destacó.Salinas Pliego sostiene una pugna con el Gobierno mexicano por adeudos cometidos por sus empresas por miles de millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).Sin embargo, se niega a pagar dicha cantidad, alegando que es una decisión injusta de las autoridades. Las autoridades mexicanas han indicado que no tiene manera de apelar ante instancias internacionales la querella en su contra.No obstante, el 14 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana otorgó un amparo a Total Play, compañía del empresario. Con ello, le condonó 640 millones de pesos (38,9 millones de dólares) en impuestos.Ese mismo día, el Gobierno mexicano declaró el campo de golf que era manejado por el empresario en Huatulco, Oaxaca, al sur de México, como área natural protegida, lo que fue calificado por el magnate como un acto de represión.Recientemente, Salinas Pliego viajó a Argentina para reunirse con el mandatario Javier Milei, con el fin de "combatir a los zurdos".

https://noticiaslatam.lat/20230804/panico-moral-por-que-salinas-pliego-arremetio-contra-los-libros-de-texto-del-gobierno-de-mexico-1142239315.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ricardo salinas pliego, claudia sheinbaum, méxico, tv azteca, 🏛️ compañías, 📈 mercados y finanzas