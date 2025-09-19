https://noticiaslatam.lat/20250919/pugna-de-transportistas-en-peru-pone-en-vilo-el-entramado-economico-en-torno-a-machu-picchu-1166643019.html

Pugna de transportistas en Perú pone en vilo el entramado económico en torno a Machu Picchu

Pugna de transportistas en Perú pone en vilo el entramado económico en torno a Machu Picchu

2025-09-19T21:51+0000

2025-09-19T21:51+0000

2025-09-19T22:34+0000

américa latina

machu picchu

cusco

perú

dina boluarte

sociedad

🎭 arte y cultura

unesco

onu

💬 opinión y análisis

En lo que va de septiembre, un complejo conflicto estalló entre las ruinas de la ciudadela inca de Machu Picchu, uno de los centros turísticos más concurridos del mundo. El problema, que involucra a población local, empresas de transporte y al Gobierno nacional, es fruto de años de explotación desordenada de este trayecto, recorrido cada día por miles de turistas de todo el mundo que llegan al departamento de Cusco, en el sur de Perú.Desde la ciudad de Cusco hasta Machu Picchu hay un trayecto de 100 kilómetros, que en parte se recorren en tren. Pero de la estación terminal (en Aguas Calientes) hasta las ruinas hay un camino de nueve kilómetros, que desde hace 30 años es cubierto por la empresa Consettur Machupicchu, la cual cobra 24 dólares a los turistas extranjeros y 15 a los nacionales por el servicio de transporte.La concesión de Consettur era, en un principio, por 20 años. Mediante varios recursos, logró mantenerse una década más con este recorrido. Pero a principios de septiembre, la alcaldía de Urubamba le quitó el permiso para otorgarlo a una nueva empresa, Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy, conformada por comunidades campesinas de la región.En las últimas semanas, ambas empresas iniciaron protestas, que se radicalizaron en los últimos días. Los comunarios devenidos transportistas cortaron las vías de los trenes entre la estación de Ollantay (Cusco) y Machu Picchu. Más de 2.000 turistas quedaron varados en diferentes partes del trayecto durante horas, hasta que fueron rescatados y volvieron a la capital departamental.Con la mediación del Gobierno y de la Defensoría del Pueblo, las diferentes partes acordaron una tregua hasta este 19 de septiembre, cuando volverán a reunirse.La fundación New7Wonders indicó que, de continuar los conflictos en esta maravilla mundial, podría quedar afuera de la selecta lista, que incluye a la Gran Muralla China, el Cristo Redentor (Brasil), y Chichén Itzá (México), entre otras.Mientras tanto, hay más de 31.000 negocios relacionados con el recorrido de Machu Picchu, como hoteles, restaurantes, guías, transportistas y artesanos, que integran una larga cadena económica en riesgo de fracturarse.Uno de estos negocios es el restaurante El Encuentro, en Cusco, propiedad de Alberto González Toro. En diálogo con Sputnik, explicó que "hay mucho dinero en juego. Son 5.000 turistas que ingresan cada día, que en el último trayecto de nueve kilómetros dejan entre 24 y 15 dólares cada uno. Pero a los transportistas no les interesa perjudicar a los turistas, porque mucha gente se ha quedado varada, no ha podido llegar a Machu Picchu y han tenido que irse sin conocer, básicamente porque no quiere salirse el Consettur".Pérdidas millonariasSegún el Gobierno de Dina Boluarte, por cada día de protesta se pierden dos millones de soles (unos 574.000 dólares). Días atrás, se envió a la Policía Nacional a levantar el bloqueo de comunarios en las vías del tren, con un saldo de 15 personas heridas. Posteriormente, se inició la operación de rescate de turistas, con prioridad en mujeres, niños y adultos mayores, mientras cientos de jóvenes quedaron a la espera de su oportunidad para salir. Los más intrépidos se lanzaron con lo que tenían a los caminos de tierra y piedra hasta llegar a Cusco.La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, dijo a la prensa: "No se trata solo de turistas que no pueden ingresar, se trata de toda una cadena económica que depende de Machu Picchu".Ante este contexto, las empresas turísticas exigieron la intervención del Gobierno nacional. Propusieron la creación de una autoridad autónoma y técnica que centralice la gestión de la antigua ciudad Inca, con énfasis en la protección del patrimonio y el desarrollo turístico sostenible. De esta manera se podrían superar décadas de conflictos burocráticos.El Gremio de Turismo sostuvo que "Machu Picchu representa la imagen del Perú frente al mundo. La continuidad de la crisis afecta no solo a comunidades y empresas, sino que compromete la reputación internacional del país y la estabilidad de un sector que constituye el motor de desarrollo para miles de familias peruanas", según un comunicado."Intereses económicos perversos"Walter Salas, psicólogo de profesión, se desempeña en una universidad privada de Cusco. Especializado en Gestión del Turismo, dijo a Sputnik: "Aquí hay intereses económicos perversos de por medio, a los cuales no les interesa la imagen del país. La empresa Consettur ha tenido la concesión misteriosamente por 30 años y ha actuado de forma usurera y abusiva con los turistas, sean nacionales o extranjeros".Sobre la nueva concesión a las comunidades, Salas evaluó que "la autoridad municipal debería manejarse en forma más transparente, clara, y seguir el proceso correspondiente".Salas indicó que en Aguas Calientes, donde termina el tren para combinar con los buses de Consettur, se formó una suerte de "mercado persa" donde prima la venta ambulante de diversos productos, desde alimentos hasta artesanías, que además tienen precios exorbitantes: "Si aquí en Cusco una botella de agua está a dos soles, en el mercado de Aguas Calientes la cobran a 10". Por ello reclamó una mayor intervención del Estado para regular estos y otros puntos de la todavía maravilla del mundo."Machu Picchu es de interés nacional, por lo cual el Estado debe manejarlo de manera más seria, incluso con la modificación de las normas constitucionales que impiden al Estado tener empresas. Podría implementarse un manejo público-privado para darle una tónica distinta a este sitio, que representa nuestra imagen nacional, incluso mundial", dijo Salas.Recordó que el último conflicto en la zona data de 2023, cuando el Ministerio de Turismo intentó implementar un sistema de entradas digitales a Machu Picchu. Pero en ese momento las protestas de diversos sectores impidieron avanzar con la medida.

machu picchu

cusco

perú

2025

