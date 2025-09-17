Esta es la razón por la que Machu Picchu podría dejar de ser una de las "maravillas" del mundo

De acuerdo con el proyecto New7Wonders, el cual organizó ese ranking, la permanencia de este lugar dependerá de las decisiones que tome la Administración nacional.Asimismo, refirió que, cuando un sitio es designado con este distintivo, "implica un compromiso compartido con la conservación y el manejo responsable" del lugar, así como la aplicación de estándares internacionales para su gestión y preservación. La cadena estadounidense CNN refirió que, ante este mensaje, el Gobierno peruano respondió a la organización, señalando que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) es la única que puede promover la protección y preservación del patrimonio cultural y natural.En la reunión más reciente del comité de Patrimonio Mundial de la agencia de Naciones Unidas, "valoró las mejoras en la gestión de visitantes y la implementación de herramientas de monitoreo y conservación del santuario histórico de Machu Picchu", resaltó el Ministerio de Cultura del país sudamericano, rechazando que la zona arqueológica corra riesgo de ser vulnerada.Recientemente, este sitio turístico estuvo envuelto en escándalos debido a las manifestaciones de pobladores locales, quienes reclamaron que una nueva empresa se encargue del traslado a la ciudadela Inca tras el fin de una concesión de más de tres décadas. Esto impidió que se ofreciera transporte a los visitantes.Luego de que operadores locales se declararan en huelga el 14 de septiembre, la empresa PerúRail, que se encarga de trasladar desde Cusco hasta el atractivo turístico a miles de visitantes, anunció la cancelación del servicio para esta semana.
La zona arqueológica peruana corre el riesgo de salir del famoso listado internacional, tras casi 20 años de ser considerada una de las siete "maravillas" del mundo moderno.
De acuerdo con el proyecto New7Wonders, el cual organizó ese ranking, la permanencia de este lugar dependerá de las decisiones que tome la Administración nacional.
"Los principales responsables de la toma de decisiones [en Perú] han recibido desde hace tiempo nuestras propuestas para implementar un plan estratégico de transformación para Machu Picchu", destacó en un comunicado en redes sociales.
Asimismo, refirió que, cuando un sitio es designado con este distintivo, "implica un compromiso compartido con la conservación y el manejo responsable" del lugar, así como la aplicación de estándares internacionales para su gestión y preservación.
La cadena estadounidense CNN refirió que, ante este mensaje, el Gobierno peruano respondió a la organización, señalando que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) es la única que puede promover la protección y preservación del patrimonio cultural y natural.
En la reunión más reciente del comité de Patrimonio Mundial de la agencia de Naciones Unidas, "valoró las mejoras en la gestión de visitantes y la implementación de herramientas de monitoreo y conservación del santuario histórico de Machu Picchu", resaltó el Ministerio de Cultura del país sudamericano, rechazando que la zona arqueológica corra riesgo de ser vulnerada.
Recientemente, este sitio turístico estuvo envuelto en escándalos debido a las manifestaciones de pobladores locales, quienes reclamaron que una nueva empresa se encargue del traslado a la ciudadela Inca tras el fin de una concesión de más de tres décadas. Esto impidió que se ofreciera transporte a los visitantes.
Luego de que operadores locales se declararan en huelga el 14 de septiembre, la empresa PerúRail, que se encarga de trasladar desde Cusco hasta el atractivo turístico a miles de visitantes, anunció la cancelación del servicio para esta semana.
