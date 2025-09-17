Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20250917/esta-es-la-razon-por-la-que-machu-picchu-podria-dejar-de-ser-una-de-las-maravillas-del-mundo--1166569304.html
Esta es la razón por la que Machu Picchu podría dejar de ser una de las "maravillas" del mundo
Esta es la razón por la que Machu Picchu podría dejar de ser una de las "maravillas" del mundo
Sputnik Mundo
La zona arqueológica peruana corre el riesgo de salir del famoso listado internacional, tras casi 20 años de ser considerada una de las siete "maravillas" del... 17.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-17T06:00+0000
2025-09-17T06:20+0000
américa latina
sociedad
machu picchu
perú
unesco
onu
🎭 arte y cultura
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/11/1166568808_0:44:1024:620_1920x0_80_0_0_8a97139bf75bbdda371a851f3a65dc8f.jpg
De acuerdo con el proyecto New7Wonders, el cual organizó ese ranking, la permanencia de este lugar dependerá de las decisiones que tome la Administración nacional.Asimismo, refirió que, cuando un sitio es designado con este distintivo, "implica un compromiso compartido con la conservación y el manejo responsable" del lugar, así como la aplicación de estándares internacionales para su gestión y preservación. La cadena estadounidense CNN refirió que, ante este mensaje, el Gobierno peruano respondió a la organización, señalando que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) es la única que puede promover la protección y preservación del patrimonio cultural y natural.En la reunión más reciente del comité de Patrimonio Mundial de la agencia de Naciones Unidas, "valoró las mejoras en la gestión de visitantes y la implementación de herramientas de monitoreo y conservación del santuario histórico de Machu Picchu", resaltó el Ministerio de Cultura del país sudamericano, rechazando que la zona arqueológica corra riesgo de ser vulnerada.Recientemente, este sitio turístico estuvo envuelto en escándalos debido a las manifestaciones de pobladores locales, quienes reclamaron que una nueva empresa se encargue del traslado a la ciudadela Inca tras el fin de una concesión de más de tres décadas. Esto impidió que se ofreciera transporte a los visitantes.Luego de que operadores locales se declararan en huelga el 14 de septiembre, la empresa PerúRail, que se encarga de trasladar desde Cusco hasta el atractivo turístico a miles de visitantes, anunció la cancelación del servicio para esta semana.
https://noticiaslatam.lat/20221117/la-cita-tragica-que-llevo-a-la-captura-de-atahualpa-y-la-caida-de-los-incas--1132518466.html
machu picchu
perú
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/11/1166568808_93:46:942:683_1920x0_80_0_0_d5714c9d1b80900f93bdbaa971b7e445.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, machu picchu, perú, unesco, onu, 🎭 arte y cultura
sociedad, machu picchu, perú, unesco, onu, 🎭 arte y cultura

Esta es la razón por la que Machu Picchu podría dejar de ser una de las "maravillas" del mundo

06:00 GMT 17.09.2025 (actualizado: 06:20 GMT 17.09.2025)
© AP Photo / Martin MejiaMachu Picchu.
Machu Picchu. - Sputnik Mundo, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Martin Mejia
Síguenos en
La zona arqueológica peruana corre el riesgo de salir del famoso listado internacional, tras casi 20 años de ser considerada una de las siete "maravillas" del mundo moderno.
De acuerdo con el proyecto New7Wonders, el cual organizó ese ranking, la permanencia de este lugar dependerá de las decisiones que tome la Administración nacional.

"Los principales responsables de la toma de decisiones [en Perú] han recibido desde hace tiempo nuestras propuestas para implementar un plan estratégico de transformación para Machu Picchu", destacó en un comunicado en redes sociales.

Asimismo, refirió que, cuando un sitio es designado con este distintivo, "implica un compromiso compartido con la conservación y el manejo responsable" del lugar, así como la aplicación de estándares internacionales para su gestión y preservación.
La Captura de Atahualpa, pintura de Juan Lepiani - Sputnik Mundo, 1920, 17.11.2022
Estilo de vida
La cita trágica que llevó a la captura de Atahualpa y la caída de los incas
17 de noviembre 2022, 02:41 GMT
La cadena estadounidense CNN refirió que, ante este mensaje, el Gobierno peruano respondió a la organización, señalando que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) es la única que puede promover la protección y preservación del patrimonio cultural y natural.
En la reunión más reciente del comité de Patrimonio Mundial de la agencia de Naciones Unidas, "valoró las mejoras en la gestión de visitantes y la implementación de herramientas de monitoreo y conservación del santuario histórico de Machu Picchu", resaltó el Ministerio de Cultura del país sudamericano, rechazando que la zona arqueológica corra riesgo de ser vulnerada.
Recientemente, este sitio turístico estuvo envuelto en escándalos debido a las manifestaciones de pobladores locales, quienes reclamaron que una nueva empresa se encargue del traslado a la ciudadela Inca tras el fin de una concesión de más de tres décadas. Esto impidió que se ofreciera transporte a los visitantes.
Luego de que operadores locales se declararan en huelga el 14 de septiembre, la empresa PerúRail, que se encarga de trasladar desde Cusco hasta el atractivo turístico a miles de visitantes, anunció la cancelación del servicio para esta semana.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала