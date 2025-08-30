Mundo
EEUU estudia desplegar un gran operativo migratorio en Chicago
EEUU estudia desplegar un gran operativo migratorio en Chicago
El Gobierno de Estados Unidos planea realizar un fuerte operativo de seguridad migratoria en Chicago, comparable con las redadas que organizaron en Los Ángeles... 30.08.2025
Las fuerzas de seguridad de EEUU se preparan para el inicio de una nueva serie de redadas contra la migración irregular en Chicago, una de las ciudades con mayor afluencia de migrantes durante la Administración de Joe Biden (2021-2025), y luego de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, decidiera transportar a las personas indocumentadas a ciudades gobernadas por demócratas.Aunque no hay una fecha exacta para el inicio de estas operaciones, fuentes federales consultadas por CNN aseguran que los operativos empezarán el próximo 5 de septiembre.Se tratarían de operativos en los que participaría personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).A pesar de que se trata de un tema migratorio, las autoridades federales también preparan a miembros de la Guardia Nacional, en caso de que se presenten situaciones como las que se vieron en el mes de junio en Los Ángeles, cuando los migrantes se enfrentaron a los agentes fronterizos.Un paso similar que en WashingtonExiste un temor entre las autoridades locales de que este operativo migratorio escale a temas de seguridad local como sucede en Washington, donde la Guardia Nacional colabora para disminuir los índices de inseguridad.Funcionarios de la Casa Blanca afirman que aún siguen diseñando los planes que llevarán a cabo en Chicago y sostienen que se limitarán a redadas migratorias, aunque en dichas conversaciones, los funcionarios federales también hablan de "limpiar el crimen doméstico de Chicago".Esta ciudad ha sido el centro de varias disputas políticas respecto al tema migratorio, ya que, al inicio del actual Gobierno estadounidense, fue uno de los primeros lugares en los que se hicieron operativos migratorios y enfrentó demandas —que no prosperaron— por sus políticas de santuario.Se espera que las redadas migratorias generen una nueva tensión política, al margen de los rumores que señalan que la Casa Blanca pretende instaurar la presencia de la Guardia Nacional como lo hizo en Washington.Al respecto, el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, criticó al Gobierno estadounidense por sugerir este tipo de medidas y aseguró que, hasta este estos últimos días, nadie de la Administración federal se había comunicado con él para informarle los detalles sobre los operativos.Las distintas dependencias de seguridad que estarían involucradas en estas redadas no dan detalles sobre el marco legal con el cual actuarán, ni quién comandará los operativos.
El Gobierno de Estados Unidos planea realizar un fuerte operativo de seguridad migratoria en Chicago, comparable con las redadas que organizaron en Los Ángeles y con el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C.
Las fuerzas de seguridad de EEUU se preparan para el inicio de una nueva serie de redadas contra la migración irregular en Chicago, una de las ciudades con mayor afluencia de migrantes durante la Administración de Joe Biden (2021-2025), y luego de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, decidiera transportar a las personas indocumentadas a ciudades gobernadas por demócratas.
Aunque no hay una fecha exacta para el inicio de estas operaciones, fuentes federales consultadas por CNN aseguran que los operativos empezarán el próximo 5 de septiembre.
Se tratarían de operativos en los que participaría personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
A pesar de que se trata de un tema migratorio, las autoridades federales también preparan a miembros de la Guardia Nacional, en caso de que se presenten situaciones como las que se vieron en el mes de junio en Los Ángeles, cuando los migrantes se enfrentaron a los agentes fronterizos.

Un paso similar que en Washington

Existe un temor entre las autoridades locales de que este operativo migratorio escale a temas de seguridad local como sucede en Washington, donde la Guardia Nacional colabora para disminuir los índices de inseguridad.
Funcionarios de la Casa Blanca afirman que aún siguen diseñando los planes que llevarán a cabo en Chicago y sostienen que se limitarán a redadas migratorias, aunque en dichas conversaciones, los funcionarios federales también hablan de "limpiar el crimen doméstico de Chicago".

"En todo el país, los funcionarios de seguridad nacional están arrestando y expulsando a lo peor de lo peor, incluyendo pandilleros, asesinos, pedófilos y violadores que han aterrorizado a las comunidades estadounidenses", declaró un alto funcionario de Seguridad Nacional a CNN, al ser cuestionado sobre las dimensiones de los operativos.

Esta ciudad ha sido el centro de varias disputas políticas respecto al tema migratorio, ya que, al inicio del actual Gobierno estadounidense, fue uno de los primeros lugares en los que se hicieron operativos migratorios y enfrentó demandas —que no prosperaron— por sus políticas de santuario.
Se espera que las redadas migratorias generen una nueva tensión política, al margen de los rumores que señalan que la Casa Blanca pretende instaurar la presencia de la Guardia Nacional como lo hizo en Washington.
Al respecto, el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, criticó al Gobierno estadounidense por sugerir este tipo de medidas y aseguró que, hasta este estos últimos días, nadie de la Administración federal se había comunicado con él para informarle los detalles sobre los operativos.
Las distintas dependencias de seguridad que estarían involucradas en estas redadas no dan detalles sobre el marco legal con el cual actuarán, ni quién comandará los operativos.
