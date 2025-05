https://noticiaslatam.lat/20250523/espana-ordena-a-airbnb-retirar-66000-anuncios-ilegales-de-alquiler-1162680923.html

España ordena a Airbnb retirar 66.000 anuncios ilegales de alquiler

23.05.2025

La plataforma estadounidense recurrió en los últimos meses a la Justicia, luego que el Gobierno español instó a la empresa a retirar 65.935 anuncios que no cumplían con los requisitos legales locales, entre ellos no revelar si las propiedades estaban gestionadas por una empresa y no tener licencias para hacerlo.Sin embargo, el pasado 19 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldó la medida del Ministerio y exigió a la empresa a retirar un primer lote de 5.800 anuncios de alquiler en la plataforma, hasta que se alcance la totalidad de las propiedades.El ministro español dijo que la resolución judicial probaba que "cuando se actúa con voluntad política y con determinación para poner orden en materia de vivienda, los resultados avalan estas actuaciones".Por su parte, Airbnb prometió, en un comunicado, que seguirá apelando a todas las decisiones relacionadas con el caso. Un portavoz incluso aseguró que la compañía mantendría los anuncios hasta agotar todos los recursos en la Justicia.Además, la empresa acusó al Gobierno español de ser el verdadero responsable de la crisis de vivienda que sufre el país, añadiendo que las restricciones impuestas en ciudades como Barcelona, ​​Edimburgo y Nueva York "no han logrado aliviar los problemas de vivienda locales, sino que perjudicaron a las familias locales que dependen del alojamiento y lo encarecieron para los viajeros habituales".En los últimos años, la popularidad de plataformas de alquiler de pisos o habitaciones como Airbnb, aunado a la explosión del turismo, gracias a las aerolíneas de low cost y la posibilidad de trabajar a distancia, derivada del aumento del trabajo online han provocado una crisis de acceso a la vivienda en todo el mundo con los residentes, denunciando la falta de acción por parte de los gobiernos en limitar los alojamientos turísticos, construir nuevas viviendas asequibles o frenar los aumentos de precios generados por la llegada de extranjeros con mayor poder adquisitivo.

