Polonia crearía vales para la calefacción ante el aumento de los precios
Polonia crearía vales para la calefacción ante el aumento de los precios
Sputnik Mundo
El Sejm de Polonia (la Cámara Baja del Parlamento) está evaluando la posibilidad de introducir vales de calefacción para los grupos económicamente vulnerables
Según cálculos de Forum Energii, desde 2020, los costos de calefacción en Polonia han subido un 74%. Al mismo tiempo, el poder adquisitivo de la población ha caído notablemente, ya que el crecimiento salarial promedio no sigue el mismo ritmo.

"Según los cálculos, en 2023, con el salario medio nacional se podía obtener un 25% menos de calefacción que 10 años antes".

El proyecto de ley sobre los vales de calefacción, que se debate en la sesión actual del Sejm, prevé asignar anualmente 900 millones de eslotis (más de 248 millones de dólares) y beneficiar a unas 400.000 familias.

Para acceder al programa, el ingreso de un hogar unipersonal no debe superar los 3.272,69 eslotis (902 de dólares), mientras que en hogares de varias personas el límite se sitúa en 2.454,52 eslotis (676 de dólares).

Desde Rusia señalaron en repetidas ocasiones que Occidente cometió un grave error al renunciar a la compra de sus hidrocarburos. Moscú nunca se ha negado a vender sus recursos energéticos a Europa y, en general, a la cooperación económica con el continente, la cual se vio interrumpida por la imposición de una serie de sanciones sin precedentes contra el país euroasiático por parte de Occidente.

Estas medidas, subrayaron en Rusia, no solo no han logrado hundir la economía rusa, sino que, por el contrario, han golpeado las economías de varios países europeos, contribuyendo a la recesión y rebajando el nivel de vida de sus habitantes.
El Sejm de Polonia (la Cámara Baja del Parlamento) está evaluando la posibilidad de introducir vales de calefacción para los grupos económicamente vulnerables, informa el periódico 'Rzeczpospolita'. Con esta medida, Varsovia busca frenar el aumento anual de los precios de la energía térmica, que se han disparado en los últimos años.
Según cálculos de Forum Energii, desde 2020, los costos de calefacción en Polonia han subido un 74%, indica el medio. Al mismo tiempo, el poder adquisitivo de la población ha caído notablemente, ya que el crecimiento salarial promedio no sigue el mismo ritmo, subraya.
"Según los cálculos, en 2023, con el salario medio nacional se podía obtener un 25% menos de calefacción que 10 años antes", señala el periódico.
El proyecto de ley sobre los vales de calefacción, que se debate en la sesión actual del Sejm, prevé asignar anualmente 900 millones de eslotis (más de 248 millones de dólares) y beneficiar a unas 400.000 familias.
Para acceder al programa, el ingreso de un hogar unipersonal no debe superar los 3.272,69 eslotis (902 de dólares), mientras que en hogares de varias personas el límite se sitúa en 2.454,52 eslotis (676 de dólares), detalla el medio.
Desde Rusia señalaron en repetidas ocasiones que Occidente cometió un grave error al renunciar a la compra de sus hidrocarburos. Moscú nunca se ha negado a vender sus recursos energéticos a Europa y, en general, a la cooperación económica con el continente, la cual se vio interrumpida por la imposición de una serie de sanciones sin precedentes contra el país euroasiático por parte de Occidente.
Estas medidas, subrayaron en Rusia, no solo no han logrado hundir la economía rusa, sino que, por el contrario, han golpeado las economías de varios países europeos
, contribuyendo a la recesión y rebajando el nivel de vida de sus habitantes.
