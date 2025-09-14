https://noticiaslatam.lat/20250914/polonia-crearia-vales-para-la-calefaccion-ante-el-aumento-de-los-precios-1166488775.html

Polonia crearía vales para la calefacción ante el aumento de los precios

Polonia crearía vales para la calefacción ante el aumento de los precios

El Sejm de Polonia (la Cámara Baja del Parlamento) está evaluando la posibilidad de introducir vales de calefacción para los grupos económicamente vulnerables... 14.09.2025, Sputnik Mundo

Según cálculos de Forum Energii, desde 2020, los costos de calefacción en Polonia han subido un 74%, indica el medio. Al mismo tiempo, el poder adquisitivo de la población ha caído notablemente, ya que el crecimiento salarial promedio no sigue el mismo ritmo, subraya.El proyecto de ley sobre los vales de calefacción, que se debate en la sesión actual del Sejm, prevé asignar anualmente 900 millones de eslotis (más de 248 millones de dólares) y beneficiar a unas 400.000 familias.Para acceder al programa, el ingreso de un hogar unipersonal no debe superar los 3.272,69 eslotis (902 de dólares), mientras que en hogares de varias personas el límite se sitúa en 2.454,52 eslotis (676 de dólares), detalla el medio.Desde Rusia señalaron en repetidas ocasiones que Occidente cometió un grave error al renunciar a la compra de sus hidrocarburos. Moscú nunca se ha negado a vender sus recursos energéticos a Europa y, en general, a la cooperación económica con el continente, la cual se vio interrumpida por la imposición de una serie de sanciones sin precedentes contra el país euroasiático por parte de Occidente.Estas medidas, subrayaron en Rusia, no solo no han logrado hundir la economía rusa, sino que, por el contrario, han golpeado las economías de varios países europeos, contribuyendo a la recesión y rebajando el nivel de vida de sus habitantes.

