Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20250914/polonia-crearia-vales-para-la-calefaccion-ante-el-aumento-de-los-precios-1166488775.html
Polonia crearía vales para la calefacción ante el aumento de los precios
Polonia crearía vales para la calefacción ante el aumento de los precios
Sputnik Mundo
El Sejm de Polonia (la Cámara Baja del Parlamento) está evaluando la posibilidad de introducir vales de calefacción para los grupos económicamente vulnerables... 14.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-14T15:31+0000
2025-09-14T15:31+0000
economía
polonia
🌍 europa
energía
sejm
calefacción
sociedad
📈 mercados y finanzas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0e/1166489096_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb1d1409acf707f1907a9d852bdbb941.jpg
Según cálculos de Forum Energii, desde 2020, los costos de calefacción en Polonia han subido un 74%, indica el medio. Al mismo tiempo, el poder adquisitivo de la población ha caído notablemente, ya que el crecimiento salarial promedio no sigue el mismo ritmo, subraya.El proyecto de ley sobre los vales de calefacción, que se debate en la sesión actual del Sejm, prevé asignar anualmente 900 millones de eslotis (más de 248 millones de dólares) y beneficiar a unas 400.000 familias.Para acceder al programa, el ingreso de un hogar unipersonal no debe superar los 3.272,69 eslotis (902 de dólares), mientras que en hogares de varias personas el límite se sitúa en 2.454,52 eslotis (676 de dólares), detalla el medio.Desde Rusia señalaron en repetidas ocasiones que Occidente cometió un grave error al renunciar a la compra de sus hidrocarburos. Moscú nunca se ha negado a vender sus recursos energéticos a Europa y, en general, a la cooperación económica con el continente, la cual se vio interrumpida por la imposición de una serie de sanciones sin precedentes contra el país euroasiático por parte de Occidente.Estas medidas, subrayaron en Rusia, no solo no han logrado hundir la economía rusa, sino que, por el contrario, han golpeado las economías de varios países europeos, contribuyendo a la recesión y rebajando el nivel de vida de sus habitantes.
https://noticiaslatam.lat/20250706/europa-comete-un-suicidio-industrial-al-rechazar-la-energia-rusa-1164178193.html
polonia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0e/1166489096_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_0a47ce02397c6dd6f1e8b1ebe1167991.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
polonia, 🌍 europa, energía, sejm, calefacción, sociedad, 📈 mercados y finanzas
polonia, 🌍 europa, energía, sejm, calefacción, sociedad, 📈 mercados y finanzas

Polonia crearía vales para la calefacción ante el aumento de los precios

15:31 GMT 14.09.2025
© Getty Images / DeFodi Images NewsTermostato de calefacción de un radiador
Termostato de calefacción de un radiador - Sputnik Mundo, 1920, 14.09.2025
© Getty Images / DeFodi Images News
Síguenos en
El Sejm de Polonia (la Cámara Baja del Parlamento) está evaluando la posibilidad de introducir vales de calefacción para los grupos económicamente vulnerables, informa el periódico 'Rzeczpospolita'. Con esta medida, Varsovia busca frenar el aumento anual de los precios de la energía térmica, que se han disparado en los últimos años.
Según cálculos de Forum Energii, desde 2020, los costos de calefacción en Polonia han subido un 74%, indica el medio. Al mismo tiempo, el poder adquisitivo de la población ha caído notablemente, ya que el crecimiento salarial promedio no sigue el mismo ritmo, subraya.

"Según los cálculos, en 2023, con el salario medio nacional se podía obtener un 25% menos de calefacción que 10 años antes", señala el periódico.

El proyecto de ley sobre los vales de calefacción, que se debate en la sesión actual del Sejm, prevé asignar anualmente 900 millones de eslotis (más de 248 millones de dólares) y beneficiar a unas 400.000 familias.
Operarios trabajan en la planta de regasificación de Enagas, la mayor planta de GNL de Europa, en Barcelona, España, 29 de marzo de 2022 - Sputnik Mundo, 1920, 06.07.2025
Economía
Europa comete un "suicidio industrial" al rechazar la energía rusa
6 de julio, 17:19 GMT
Para acceder al programa, el ingreso de un hogar unipersonal no debe superar los 3.272,69 eslotis (902 de dólares), mientras que en hogares de varias personas el límite se sitúa en 2.454,52 eslotis (676 de dólares), detalla el medio.
Desde Rusia señalaron en repetidas ocasiones que Occidente cometió un grave error al renunciar a la compra de sus hidrocarburos. Moscú nunca se ha negado a vender sus recursos energéticos a Europa y, en general, a la cooperación económica con el continente, la cual se vio interrumpida por la imposición de una serie de sanciones sin precedentes contra el país euroasiático por parte de Occidente.
Estas medidas, subrayaron en Rusia, no solo no han logrado hundir la economía rusa, sino que, por el contrario, han golpeado las economías de varios países europeos, contribuyendo a la recesión y rebajando el nivel de vida de sus habitantes.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала