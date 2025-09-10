https://noticiaslatam.lat/20250910/venezuela-consolida-la-alianza-con-china-al-suscribir-la-iniciativa-de-gobernanza-global-1166323313.html

Venezuela consolida la alianza con China al suscribir la iniciativa de gobernanza global

Sputnik Mundo

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó a través de redes sociales que el mandatario Nicolás Maduro suscribió la iniciativa de gobernanza... 10.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-10T02:06+0000

2025-09-10T02:06+0000

2025-09-10T02:07+0000

américa latina

delcy rodríguez

nicolás maduro

venezuela

occidente

movimiento de países no alineados (mnoal)

pueblos de nuestra américa-tratado de comercio de los pueblos (alba-tcp)

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/0b/1136719347_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_32d0b98883e39525b0740e5658b72188.jpg

En su mensaje, Rodríguez destacó que esta propuesta internacional contempla "la igualdad soberana de los Estados, la primacía del derecho internacional, el multilateralismo, los pueblos en el centro de las políticas y resultados reales para el desarrollo global".La vicepresidenta precisó que "el mundo debe centrar su accionar en la construcción de una comunidad de destino compartido para la humanidad. Venezuela respalda esta propuesta en consonancia con la diplomacia bolivariana de paz y su visión de un mundo donde todos los países ejerzan soberanía plena, libre de colonialismos y hegemonías".Con esas palabras, Caracas reafirmó una vez más su apuesta por un sistema internacional multipolar, cimentado en principios de equidad, respeto y cooperación.Elizabeth Pereira, experta en relaciones internacionales, ofreció para Sputnik un análisis detallado sobre el significado estratégico de la adhesión de Venezuela a la iniciativa de gobernanza global, sus beneficios potenciales y los desafíos que enfrentará en este nuevo escenario.Un movimiento estratégico en el tablero multipolarPereira subrayó que la adhesión de Venezuela a la iniciativa debe leerse como un acto de profundo contenido político y geopolítico. "Nuestro país se suma a la gobernanza global para consolidar el orden multipolar del sur y representa un movimiento estratégico que reafirma su alineamiento con la arquitectura multipolar emergente, donde el sur global exige voz y protagonismo real", afirmó.La especialista explicó que, en un contexto de sanciones y presiones externas, Caracas envía un mensaje inequívoco: "No está aislada, sino integrada en un bloque que promueve reglas comunes sin hegemonías"."Venezuela se posiciona como actor proactivo en la construcción de un orden internacional alternativo, no como receptor pasivo de imposiciones", ahondó. De esta manera, la analista especificó que el país refuerza su proyección internacional y se vincula con espacios multilaterales que disputan la narrativa occidental, donde el concepto de "gobernanza" suele estar asociado a esquemas de imposición.Sintonía con la diplomacia bolivarianaAl referirse a los cinco principios fundamentales de la propuesta del gigante asiático, Pereira señaló que existe una coincidencia directa con la tradición diplomática venezolana.La especialista recordó que Caracas ha defendido estos valores en foros como la ONU, el Movimiento de Países No Alineados y el ALBA-TCP. "La [iniciativa] no impone categorías externas, sino que se enlaza con la narrativa y la acción diplomática venezolana de defensa de la autodeterminación y del derecho al desarrollo", añadió.De allí que, para Pereira, la decisión de sumarse a la iniciativa constituye una profundización de la línea histórica que Venezuela ha sostenido en su política exterior. "Los principios de la gobernanza global son el eco internacional de la diplomacia bolivariana", sentenció.Cooperación más allá del bloqueoUno de los aspectos más relevantes de la iniciativa, según la internacionalista, es que no se limita al plano discursivo, sino que abre la posibilidad de cooperación práctica en áreas clave para el desarrollo de Venezuela."La adhesión abre un horizonte de cooperación que trasciende lo retórico y se materializa en proyectos de infraestructura, energía, telecomunicaciones y seguridad alimentaria", explicó.Pereira explicó que este marco multilateral permitirá a Caracas "acceder a cooperación concreta más allá del bloqueo, al conectarse y complementarse con la Organización de Cooperación de Shanghái y con iniciativas chinas como la Franja y la Ruta".En su visión, el planteamiento de China representa una oportunidad para canalizar inversiones y financiamiento fuera de los circuitos controlados por Occidente, al tiempo que se impulsa el intercambio tecnológico y de conocimientos. Esto, dijo, "rompe la dependencia histórica del norte y da lugar a mayor independencia y consolidación de las prácticas del sur global".Una visión de paz sin chantajesDesde la perspectiva de la diplomacia bolivariana de paz, Pereira destacó que la iniciativa refuerza la apuesta venezolana por un orden internacional basado en la convivencia y el respeto mutuo.En ese marco, señaló que "el planteamiento bolivariano de un mundo 'sin chantajes' encuentra aquí un marco operativo donde el sur global puede blindarse frente a sanciones, intervenciones y bloqueos".La cooperación multilateral, recalcó, se convierte en una herramienta de soberanía compartida, capaz de traducir la resistencia en progreso y bienestar para los pueblos.Los desafíos de cara a OccidenteLa adhesión venezolana no estará libre de obstáculos. Pereira advirtió que uno de los principales retos será enfrentar el estigma que el Occidente colectivo ha impuesto sobre la nación suramericana.Además, prevé críticas internas, especialmente desde sectores opositores, que podrían cuestionar la eficacia de la adhesión exigiendo resultados inmediatos.Sin embargo, la especialista insistió en que se trata de un proceso de mediano y largo plazo."Occidente criticará la gobernanza global, pero el sur global la convierte en un camino irreversible. La clave está en comprender que esta inserción forma parte de un proceso histórico de reequilibrio global, donde las alianzas genuinas con el sur global son la alternativa más viable frente al hegemonismo y al supremacismo", subrayó.A su juicio, las críticas externas son previsibles, pero más lo es la consolidación de un mundo en el que Occidente pierde capacidad de veto sobre el desarrollo ajeno. "El desafío será mostrar que la [iniciativa] es un marco de mediano y largo plazo que construye nuevas rutas de cooperación, y que su valor estratégico es integrar a Venezuela en la corriente histórica del sur global", concluyó.

venezuela

occidente

2025

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

delcy rodríguez, nicolás maduro, venezuela, occidente, movimiento de países no alineados (mnoal), pueblos de nuestra américa-tratado de comercio de los pueblos (alba-tcp), 💬 opinión y análisis