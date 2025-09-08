https://noticiaslatam.lat/20250908/defendemos-nuestra-propia-identidad-el-ministro-de-cultura-denuncia-el-asedio-contra-venezuela--1166243588.html

"Defendemos nuestra propia identidad": el ministro de Cultura denuncia el asedio contra Venezuela | Video

"Defendemos nuestra propia identidad": el ministro de Cultura denuncia el asedio contra Venezuela | Video

Sputnik Mundo

Antes de que suenen los fusiles, operan los símbolos. Esa es la tesis que sostiene el ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, en entrevista... 08.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-08T21:20+0000

2025-09-08T21:20+0000

2025-09-08T21:20+0000

américa latina

💬 entrevistas

sociedad

venezuela

caribe

onu

política

bob woodward

colin powell

🎭 arte y cultura

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/08/1166256891_56:62:1225:720_1920x0_80_0_0_31bcffc335016e6c0ee0a8a7f487817d.jpg

La advertencia llega con una idea que condensa su diagnóstico: "Al asesinato físico, lo precede el [homicidio] moral. Se pretende asesinar a Venezuela, e incluso, el gentilicio, la venezolanidad".Para Villegas, el primer movimiento del libreto es semántico: nombrar para despojar. De allí su denuncia sobre "la estigmatización sistemática de la sagrada palabra 'Venezuela' y de nuestros conciudadanos, de nuestros compatriotas connacionales en cualquier parte del mundo".Un trágico libreto conocidoEl ministro venezolano sostiene su argumento recordando un precedente que el mundo conoce: "La invasión a Irak fue militar, pero inicialmente se crearon condiciones para la estigmatización de ese país. Recuerdo perfectamente a Colin Powell, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mostrando un sobre con supuesto ántrax para crear la idea y la sensación, la emoción, incluso de peligrosidad, alrededor de Irak". El saldo —añade— fue trágico, y la verificación posterior desmontó la narrativa bélica: "Después, el mundo comprobó que no había armas de destrucción masiva".Como soporte, cita el registro periodístico: "Está el libro de [Bob] Woodward, uno de los premios Pulitzer por el caso Watergate, que se llama Negar la evidencia y que en centenares de páginas demuestra que el Gobierno de [George W.] Bush no tenía información real sobre la existencia de tales armas de destrucción masiva. Pero la campaña de psicoterror mundial avasallante con los medios que entonces existían, fue determinante para el ataque final". "Procedieron a una sistemática destrucción del patrimonio cultural de Irak, lo cual revela que no se trataba solo de un desplazamiento del poder, de un cambio de régimen, sino un ataque a la cultura, a la memoria, a la identidad de un pueblo", asevera Villegas.El señalamiento vuelve al terreno nacional. "En el caso de Venezuela, salvando las enormes distancias, pasa algo semejante. Hay una estigmatización de lo venezolano". A su juicio, incluso el término "caribeño" ha sido empleado con cierto menosprecio.El objetivo —sostiene el ministro venezolano— no es abstracto: "Se pretende afectar, perturbar todo el patrimonio cultural venezolano, toda la contribución [del país sudamericano] a la cultura universal y latinoamericana. Se [busca] escamotear el carácter venezolano de manifestaciones culturales nacidas aquí para, precisamente, debilitar una nación". Frente a ello, Villegas subraya que, sin historia, cultura, producción y huella cultural, "no es, en esencia, una nación. Es un conjunto de personas".En la ecuación, destaca, es esencial la defensa de la soberanía de una manera integral, donde no solo se proteja el territorio, sino la diversidad e identidad cultural. Frente a estos actos que, de acuerdo con el ministro de Cultura venezolano, van en línea con el asedio cultural de larga data, pero que ahora "comienza a tener expresiones más evidentes", el país sudamericano apuesta por defender el carácter diverso de la humanidad y sus culturas, en aras de construir un mundo de paz."La uniformidad cultural, la homogeneización, el borrar las diferencias entre los seres humanos, desde el punto de vista cultural, entre los grupos humanos con sus especificidades, [es] lo que conduce a la guerra", analiza.Obstáculos en cualquier parteVillegas expresa una denuncia sobre un evento ocurrido recientemente. Usuarios en Uruguay reportaron que no podían acceder a una guía de acceso libre, con más de un centenar de películas venezolanas. Esta acción es calificada como "un botón de muestra de ese asedio sistemático" por el funcionario.Este señalamiento cobra mayor cariz porque, quienes ingresaban desde suelo uruguayo a la plataforma, recibían este mensaje: "País bloqueado. Está prohibido el acceso a este sitio".El ministro de Cultura de Venezuela destaca que, tras la denuncia, en un corto tiempo, los uruguayos pudieran ingresar a la guía de filmes venezolanos.Esa solución inmediata, sin embargo, no disminuye la gravedad del criterio que quiso imponerse. Por el contrario, le permite fijar el principio que, a su juicio, debería regir sin excepciones. "Eso es lo lógico, lo deseable en la humanidad. Por coyunturas políticas de ningún tipo, debía haber afectación de la circulación de bienes culturales de [esa índole]", agrega.En consecuencia, adelanta una línea de acción en el plano internacional: "Venezuela llevará a la Conferencia Mundial de Políticas Culturales —que se va a realizar en Barcelona, España, próximamente— tal como lo hizo en la anterior [edición llevada a cabo] en México, la propuesta en el sentido de que los países deben dotarse de un instrumento internacional de protección del patrimonio cultural, en tiempos de coerción a través de medidas unilaterales". Si ya existe —recuerda— una herramienta para pugnas bélicas, como lo es la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, hoy son necesarias salvaguardas ante "[afrentas] no convencionales, no armadas", que "causan tantas atrocidades" como los tradicionales.Sputnik dentro de la batalla culturalEn ese punto, el ministro venezolano desplaza la mirada hacia el sistema informativo, donde se decide buena parte de la batalla cultural. Su valoración es inequívoca cuando se le pregunta por esta agencia: "Si Sputnik no existiera, habría que crearla. El mundo actual lo demanda". Esto es especialmente, apunta Villegas, porque los materiales publicados expresan una visión diversa sobre el avance de la humanidad y los eventos internacionales que muestran un cambio de paradigma global."Si estamos en manos exclusivas de los poderes tradicionales en el campo de la comunicación, el mundo se pondría en mayor peligro de [conflicto]. Esa información que Sputnik considera noticia necesaria y valiosa, es imprescindible para comprender el mundo actual. Sin ella, la humanidad no tendría perspectivas razonables", concluye.

https://noticiaslatam.lat/20250907/cohesion-nacional-y-disuasion-estrategica-los-ejes-que-guian-la-defensa-de-venezuela-ante-tensiones-1166222189.html

https://noticiaslatam.lat/20250905/1166193144.html

https://noticiaslatam.lat/20250820/venezuela-impulsa-batalla-contra-las-pantallas-a-traves-del-fomento-a-la-lectura-y-el-pensamiento-1165690831.html

https://noticiaslatam.lat/20250621/ministra-de-comercio-exterior-de-venezuela-la-cooperacion-con-rusia-es-una-prioridad-que-1163670133.html

venezuela

caribe

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

💬 entrevistas, sociedad, venezuela, caribe, onu, política, bob woodward, colin powell, 🎭 arte y cultura, cultura popular