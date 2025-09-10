https://noticiaslatam.lat/20250910/rusia-se-declara-lista-para-consultas-con-polonia-sobre-drones-que-supuestamente-cruzaron-la-1166341029.html

Rusia niega la violación del espacio aéreo polaco y limita el alcance de sus drones a 700 kilómetros

El alcance máximo de vuelo de las aeronaves no tripuladas rusas empleadas en el último ataque de las FFAA de Rusia contra los objetivos militares en Ucrania, y... 10.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-10T12:14+0000

2025-09-10T12:14+0000

2025-09-10T12:42+0000

El ente castrense enfatizó que la planificación del operativo contra objetivos en Ucrania no contemplaba unos en Polonia.Todos los objetivos señalados fueron alcanzados, añaden.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

2025

