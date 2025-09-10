Mundo
Rusia niega la violación del espacio aéreo polaco y limita el alcance de sus drones a 700 kilómetros
Rusia niega la violación del espacio aéreo polaco y limita el alcance de sus drones a 700 kilómetros
El alcance máximo de vuelo de las aeronaves no tripuladas rusas empleadas en el último ataque de las FFAA de Rusia contra los objetivos militares en Ucrania, y... 10.09.2025, Sputnik Mundo
defensa
ucrania
rusia
polonia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto
El ente castrense enfatizó que la planificación del operativo contra objetivos en Ucrania no contemplaba unos en Polonia.Todos los objetivos señalados fueron alcanzados, añaden.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
ucrania, rusia, polonia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto

Rusia niega la violación del espacio aéreo polaco y limita el alcance de sus drones a 700 kilómetros

12:14 GMT 10.09.2025 (actualizado: 12:42 GMT 10.09.2025)
El alcance máximo de vuelo de las aeronaves no tripuladas rusas empleadas en el último ataque de las FFAA de Rusia contra los objetivos militares en Ucrania, y que supuestamente cruzaron la frontera con Polonia, no supera los 700 km, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso.
El ente castrense enfatizó que la planificación del operativo contra objetivos en Ucrania no contemplaba unos en Polonia.

"Esta noche, las FFAA de Rusia lanzaron un ataque masivo contra empresas del complejo militar-industrial de Ucrania en las regiones de Ivano-Frankóvsk, Jmelnitski y Zhitómir, así como en las ciudades de Vínnitsa y Leópolis", procede del informe.

Todos los objetivos señalados fueron alcanzados, añaden.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Internacional
¿Cambio de rumbo?: Zelenski se retracta de sus demandas y anuncia lo que considerará una victoria
8 de septiembre, 17:35 GMT
