Rusia intercepta un misil Neptun y abate hasta 1.325 soldados ucranianos en una jornada de combates
Sputnik Mundo
Las FFAA rusas interceptaron un misil de largo alcance Neptun y destruyeron dos vehículos blindados de transporte de tropas М113 de fabricación estadounidense... 10.09.2025, Sputnik Mundo
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 455 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 250 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 155 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 230 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 170 militares.Las tropas rusas alcanzaron dos vehículos blindados de transporte de tropas М113 de fabricación estadounidense.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 3 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, un misil de largo alcance Neptun, al mismo tiempo que derribó 225 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Las FFAA rusas interceptaron un misil de largo alcance Neptun y destruyeron dos vehículos blindados de transporte de tropas М113 de fabricación estadounidense en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.325 soldados en todos los frentes.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 455 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 250 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 155 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 230 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 170 militares.
"Rusia asestó golpes contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 152 zonas", señalan desde el organismo castrense.
Las tropas rusas alcanzaron dos vehículos blindados de transporte de tropas М113 de fabricación estadounidense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 3 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, un misil de largo alcance Neptun, al mismo tiempo que derribó 225 drones.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 666 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 82.900 drones, 628 sistemas de misiles antiaéreos, 25.036 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.590 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.445 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 41.453 vehículos militares especiales.
