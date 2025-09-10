https://noticiaslatam.lat/20250910/rusia-intercepta-un-misil-neptun-y-abate-hasta-1325-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1166347570.html

Rusia intercepta un misil Neptun y abate hasta 1.325 soldados ucranianos en una jornada de combates

10.09.2025

De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 455 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 250 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 155 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 230 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 170 militares.Las tropas rusas alcanzaron dos vehículos blindados de transporte de tropas М113 de fabricación estadounidense.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 3 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, un misil de largo alcance Neptun, al mismo tiempo que derribó 225 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

