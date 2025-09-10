https://noticiaslatam.lat/20250910/bombardeo-en-doha-muestra-que-a-israel-y-a-eeuu-no-les-interesan-los-dialogos-de-paz-dice-analista-1166322801.html

Bombardeo en Doha muestra que a Israel y a EEUU "no les interesan" los diálogos de paz, dice analista

Un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump le propuso al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás, por su acrónimo en árabe) supervisar las negociaciones para finalizar el conflicto en la Franja de Gaza, así como liberar a todos los prisioneros, Israel lanzó una operación para eliminar a la delegación en Doha, Catar.Según informó el movimiento palestino horas después, en el ataque fueron asesinados cinco de sus miembros, entre ellos el hijo del principal negociador, Jalil Hayya.Táctica empleada contra Irán En una entrevista con Sputnik, Daniel Lobato, analista internacional español, experto en Oriente Medio y miembro de Samidoun, la red internacional de solidaridad con las prisioneras y prisioneros políticos palestinos, consideró que el ataque "retira todas las máscaras" con las que Israel y Estados Unidos han tratado de encubrir sus intenciones en el enclave. Lobato señaló que, cuando Israel atacó a Irán en junio de este año, desatando la denominada Guerra de los Doce Días, Estados Unidos se encontraba en plenas negociaciones con la nación persa para reactivar el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA).De esa manera, sostiene que, en esta ocasión, ha ocurrido algo parecido, toda vez que Estados Unidos estaba insistiendo con una nueva propuesta que, desde su perspectiva, era "una oferta de rendición" y no una propuesta de cese al fuego real "para entretener a la delegación de Hamás e intentar eliminarlos a todos de un solo golpe".En ese sentido, el analista internacional sostiene que todas las propuestas de cese al fuego que han sido deslizadas después del 7 de octubre de 2023 "han sido un entretenimiento y un encubrimiento del genocidio".¿Un ataque estadounidense-israelí?Dado que Estados Unidos controla el espacio aéreo de Catar, en donde, además, tiene su principal base militar en la región, Lobato considera que la agresión tiene que ser denominada estadounidense-israelí e, incluso, británica, pues Reino Unido mantiene aviones de vigilancia en la zona.En ese sentido, el experto en Oriente Medio señala que, al atacar a los negociadores del otro lado de la mesa, Tel Aviv y sus aliados demuestran que, en definitiva, no les interesan las negociaciones."Ya no existe ese disfraz, ese enmascaramiento del genocidio por parte de Estados Unidos e Israel", señala Lobato en diálogo con este medio. En ese sentido, explica que, de lograrse este objetivo, también la resistencia sería expulsada, lo que implica matar dos pájaros de un tiro e, incluso, tres, ya que expulsando a los dos millones de palestinos que habitan en Gaza, también se "estará consolidando la fortaleza colonial israelí, como se aseguró Estados Unidos ser una fortaleza colonial cuando aniquiló a los nativos norteamericanos, los llamados pieles rojas"."No se puede aniquilar a los dos millones, el contexto geopolítico no permite aniquilar a los dos millones de palestinos, aunque cada día nos parezca que están cerca de hacerlo Israel y Estados Unidos, pero sí están buscando y apostando por la expulsión del pueblo palestino y, por tanto, también la expulsión de la propia resistencia", remarca el analista español.Los países tendrán que elegir Sobre las implicaciones del ataque israelí contra miembros del ala política de Hamás en medio de los diálogos de paz, Lobato resalta que, desde hace un tiempo, Washington ya no defiende la llamada "solución de dos Estados", la cual ha sido obstaculizada por Israel desde hace décadas.Sin embargo, los países europeos e incluso algunos del sur global aún defienden la necesidad de la existencia de los dos Estados. Sin embargo, a la luz de lo sucedido en los últimos 23 meses y con la desaparición de la mesa de negociaciones, el analista sostiene que ha desaparecido "el fraude de los dos Estados". Por consiguiente, advierte que los países del mundo van a tener que hacer una elección: estar del lado de Israel y Estados Unidos o de la descolonización de Palestina, "siguiendo el modelo, por ejemplo, de Sudáfrica o de Vietnam, que desapareció Vietnam del Sur, o Zimbabue, cuando se llamaba Rhodesia, que también era un régimen de apartheid".Añade que, conforme pase el tiempo e Israel continúe perpetuando la masacre de palestinos, será mucho más difícil para los países seguir apoyando ese modelo."Yo creo que ya solo quedan estos dos caminos: o gana Israel o ganan los palestinos y su descolonización (...), desaparecen todos los disfraces de los dos Estados, las negociaciones y habrá que apostar. Poco a poco lo iremos viendo, cómo los países van apostando", finaliza.

