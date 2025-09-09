https://noticiaslatam.lat/20250909/rusia-golpea-el-sistema-s-300-y-abate-hasta-1485-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1166297141.html
Rusia golpea el sistema S-300 y abate hasta 1.485 soldados ucranianos en una jornada de combates
Rusia golpea el sistema S-300 y abate hasta 1.485 soldados ucranianos en una jornada de combates
Las tropas rusas alcanzaron un lanzador y un puesto de control y de mando del sistema de defensa antiaérea S-300 en la última jornada de la operación militar...
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Rusia golpea el sistema S-300 y abate hasta 1.485 soldados ucranianos en una jornada de combates
Las tropas rusas alcanzaron un lanzador y un puesto de control y de mando del sistema de defensa antiaérea S-300 en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.485 soldados en todos los frentes.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 515 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 240 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 265 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 165 militares.
"Rusia asestó golpes contra depósitos de municiones, puestos de control y de mando de drones, lugares de lanzamiento, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 140 zonas", señalan desde el organismo castrense.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 666 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 82.675 drones, 628 sistemas de misiles antiaéreos, 25.022 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.590 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.410 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 41.374 vehículos militares especiales.
