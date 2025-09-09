https://noticiaslatam.lat/20250909/rusia-golpea-el-sistema-s-300-y-abate-hasta-1485-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1166297141.html

Rusia golpea el sistema S-300 y abate hasta 1.485 soldados ucranianos en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las tropas rusas alcanzaron un lanzador y un puesto de control y de mando del sistema de defensa antiaérea S-300 en la última jornada de la operación militar... 09.09.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 515 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 240 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 265 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 165 militares.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

