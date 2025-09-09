Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20250909/rusia-golpea-el-sistema-s-300-y-abate-hasta-1485-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1166297141.html
Rusia golpea el sistema S-300 y abate hasta 1.485 soldados ucranianos en una jornada de combates
Rusia golpea el sistema S-300 y abate hasta 1.485 soldados ucranianos en una jornada de combates
Sputnik Mundo
Las tropas rusas alcanzaron un lanzador y un puesto de control y de mando del sistema de defensa antiaérea S-300 en la última jornada de la operación militar... 09.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-09T12:25+0000
2025-09-09T12:25+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
🌍 europa
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/09/1166296819_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_fad1d694bc172f967eaacd38ceee9889.jpg
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 515 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 240 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 265 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 165 militares.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20250908/investigadores-relacionan-el-sabotaje-de-nord-stream-con-un-excomandante-ucraniano-revelan-los-1166277347.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/09/1166296819_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_ab3594de0cfddd0726bf89e68fb08c6f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 🌍 europa, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 🌍 europa, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

Rusia golpea el sistema S-300 y abate hasta 1.485 soldados ucranianos en una jornada de combates

12:25 GMT 09.09.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
Soldados rusos en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 09.09.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Las tropas rusas alcanzaron un lanzador y un puesto de control y de mando del sistema de defensa antiaérea S-300 en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.485 soldados en todos los frentes.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 515 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 240 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 265 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 165 militares.

"Rusia asestó golpes contra depósitos de municiones, puestos de control y de mando de drones, lugares de lanzamiento, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 140 zonas", señalan desde el organismo castrense.

El logo de Nord Stream - Sputnik Mundo, 1920, 08.09.2025
Internacional
Investigadores relacionan el sabotaje de Nord Stream con un excomandante ucraniano, revelan los medios
ayer, 19:03 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 666 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 82.675 drones, 628 sistemas de misiles antiaéreos, 25.022 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.590 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.410 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 41.374 vehículos militares especiales.

El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала