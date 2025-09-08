https://noticiaslatam.lat/20250908/investigadores-relacionan-el-sabotaje-de-nord-stream-con-un-excomandante-ucraniano-revelan-los-1166277347.html

Investigadores relacionan el sabotaje de Nord Stream con un excomandante ucraniano, revelan los medios

Los miembros de la tripulación del velero Andromeda, supuestamente implicada en la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, actuaron bajo las...

El artículo indica que hay desacuerdos en círculos cercanos a los servicios de inteligencia sobre la credibilidad de la historia del velero. Aunque algunos sostienen que la tripulación dejó muchas evidencias por descuido, un funcionario de la investigación tildó estas afirmaciones de "absurdas".Además, el medio reportó que ningún representante de la Embajada ucraniana en Roma ha contactado a Serguéi Kuznetsov, el sospechoso del sabotaje de Nord Stream.El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos submarinos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas. Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia y compartir con ella los resultados de sus pesquisas.El 21 de agosto, la Fiscalía alemana anunció la detención de Serguéi Kuznetsov, de 49 años, en Rímini, Italia, por presuntamente coordinar el sabotaje de Nord Stream. Según la Fiscalía de Alemania, Kuznetsov participó en un grupo que colocó explosivos en los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022, cerca la isla danesa de Bornholm.Conforme a la versión oficial de las autoridades europeas, Serguéi Kuznetsov, junto con sus cómplices, habría embarcado en el velero Andromeda en el puerto de Wiek, en la isla alemana de Rugen, el 8 de septiembre de 2022, previamente alquilado a una empresa alemana mediante intermediarios y con documentos falsos.

