https://noticiaslatam.lat/20250908/investigadores-relacionan-el-sabotaje-de-nord-stream-con-un-excomandante-ucraniano-revelan-los-1166277347.html
Investigadores relacionan el sabotaje de Nord Stream con un excomandante ucraniano, revelan los medios
Investigadores relacionan el sabotaje de Nord Stream con un excomandante ucraniano, revelan los medios
Sputnik Mundo
Los miembros de la tripulación del velero Andromeda, supuestamente implicada en la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, actuaron bajo las... 08.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-08T19:03+0000
2025-09-08T19:03+0000
2025-09-08T19:03+0000
internacional
📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream
nord stream 2
nord stream
🌍 europa
ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/07/19/1128662580_0:135:2786:1702_1920x0_80_0_0_f7ad6b56af5fae1f3030e2a7defb9273.jpg
El artículo indica que hay desacuerdos en círculos cercanos a los servicios de inteligencia sobre la credibilidad de la historia del velero. Aunque algunos sostienen que la tripulación dejó muchas evidencias por descuido, un funcionario de la investigación tildó estas afirmaciones de "absurdas".Además, el medio reportó que ningún representante de la Embajada ucraniana en Roma ha contactado a Serguéi Kuznetsov, el sospechoso del sabotaje de Nord Stream.El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos submarinos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas. Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia y compartir con ella los resultados de sus pesquisas.El 21 de agosto, la Fiscalía alemana anunció la detención de Serguéi Kuznetsov, de 49 años, en Rímini, Italia, por presuntamente coordinar el sabotaje de Nord Stream. Según la Fiscalía de Alemania, Kuznetsov participó en un grupo que colocó explosivos en los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022, cerca la isla danesa de Bornholm.Conforme a la versión oficial de las autoridades europeas, Serguéi Kuznetsov, junto con sus cómplices, habría embarcado en el velero Andromeda en el puerto de Wiek, en la isla alemana de Rugen, el 8 de septiembre de 2022, previamente alquilado a una empresa alemana mediante intermediarios y con documentos falsos.
https://noticiaslatam.lat/20250907/1166237169.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/07/19/1128662580_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_ece5d1662c704af6e452cc3271c5c998.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream, nord stream 2, nord stream, 🌍 europa, ucrania
📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream, nord stream 2, nord stream, 🌍 europa, ucrania
Investigadores relacionan el sabotaje de Nord Stream con un excomandante ucraniano, revelan los medios
Los miembros de la tripulación del velero Andromeda, supuestamente implicada en la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, actuaron bajo las instrucciones de Valeri Zaluzhni, excomandante en jefe de las FFAA ucranianas, informa el diario 'Die Welt'.
"La tripulación de Andromeda actuó bajo las órdenes de Valeri Zaluzhni, actual embajador ucraniano en Reino Unido", publica el periódico, citando a un investigador alemán anónimo.
El artículo indica que hay desacuerdos en círculos cercanos a los servicios de inteligencia sobre la credibilidad de la historia del velero. Aunque algunos sostienen que la tripulación dejó muchas evidencias por descuido, un funcionario de la investigación tildó estas afirmaciones de "absurdas".
Además, el medio reportó que ningún representante de la Embajada ucraniana en Roma ha contactado a Serguéi Kuznetsov, el sospechoso del sabotaje de Nord Stream.
"Es muy extraño, sobre todo porque hasta finales de 2023 él [Kuznetsov] fue oficial del Ejército ucraniano", indicó su abogado, Nicola Canestrini, citado por el medio.
El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos submarinos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje
con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas. Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia y compartir con ella los resultados de sus pesquisas.
El 21 de agosto, la Fiscalía alemana anunció la detención
de Serguéi Kuznetsov, de 49 años, en Rímini, Italia, por presuntamente coordinar el sabotaje de Nord Stream. Según la Fiscalía de Alemania, Kuznetsov participó en un grupo que colocó explosivos en los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022, cerca la isla danesa de Bornholm
.
Conforme a la versión oficial de las autoridades europeas, Serguéi Kuznetsov, junto con sus cómplices, habría embarcado en el velero Andromeda en el puerto de Wiek, en la isla alemana de Rugen, el 8 de septiembre de 2022, previamente alquilado a una empresa alemana mediante intermediarios y con documentos falsos.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.