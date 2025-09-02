https://noticiaslatam.lat/20250902/por-que-la-crisis-en-francia-perfila-al-pais-a-ser-la-nueva-italia-1166007753.html

¿Por qué la crisis en Francia perfila al país a ser "la nueva Italia"?

¿Por qué la crisis en Francia perfila al país a ser "la nueva Italia"?

En la actualidad, el Gobierno de Emmanuel Macron enfrenta una crisis financiera y política de imprevisibles consecuencias, similar a las que experimentó Italia...

Por esta razón, el medio cuestiona si con una Administración a punto de colapsar, la nación gala no podría ser considerada como "la nueva Italia". Esto porque, a diferencia de lo que solía ser un sistema estable, la constante rotación de primeros ministros franceses se ha vuelto algo común en la política de ese país. De hecho, el premier actual, François Bayrou, enfrenta una moción de censura el 8 de septiembre debido a su cuestionado presupuesto —rechazado tanto por la derecha como por la izquierda— y podría ser el cuarto primer ministro en perder su cargo en solo un año y medio (su antecesor, Michel Barnier, solo duró tres meses, de septiembre a diciembre del 2024).El propio Bayrou ha pedido a los legisladores propios y ajenos que lo apoyen, argumentando que su permanencia es una cuestión de "supervivencia para nuestro Estado", pero reportes de la prensa local afirman que el Gobierno de Macron, que no controla el parlamento, da por descontado que perderá la elección y será eyectado.La inestabilidad política se ha reflejado en el aumento de los costos de endeudamiento para Francia, que se están acercando a los niveles de países con problemas de deuda en la periferia de Europa. Los rendimientos de los bonos franceses a 10 años actualmente son mejores que los de Grecia, es decir, tienen un mayor riesgo de default, por lo tanto, "pagan más", y están a la par con los de Italia.Una de las razones detrás de la ingobernabilidad de Francia es su Asamblea Nacional, que se encuentra dividida en facciones, luego de que Macron llamara a elecciones el año pasado que dejaron a su partido con una todavía menor representación, mientras que el partido de Marine Le Pen y una coalición de la izquierda obtuvieron más bancadas. Esta fragmentación dificulta la implementación de políticas consensuadas y a largo plazo, a la vez que la aprobación de Macron, considerado un "pato cojo", ya que es su último mandato, se ha derrumbado tras una serie de impopulares propuestas de recortes y el resistido decreto para subir la edad de jubilación, forzado luego de su rechazo por la Asamblea Nacional.Como si esto fuera poco, la situación financiera de Francia ha empeorado notablemente bajo la presidencia de Emmanuel Macron, apunta el diario. La deuda nacional se ha disparado de 2.2 billones de euros antes de su elección en el 2017 a los 3.3 billones actual.En tanto, la agencia nacional de estadística aumentó el déficit de 2023 al 5.5% del PIB, superando la previsión del gobierno. En respuesta a esta inestabilidad, la firma de calificación S&P rebajó la nota de Francia, mientras que la economía creció apenas un 0,1% en los tres primeros meses del año en curso, tras una ligera caída del 0,1% en el cuarto trimestre de 2024.

