El precio de la negativa de Zelenski a viajar a Moscú es "la inevitable victoria militar de Rusia"

Al negarse a viajar a Moscú, Volodímir Zelenski desaprovechó un momento histórico para poner fin al conflicto en Ucrania, declaró a Sputnik el experto político... 08.09.2025, Sputnik Mundo

Zelenski rechazó la oferta del presidente ruso, Vladímir Putin, de viajar a Moscú, al tiempo que contradictoriamente afirmaba estar dispuesto a una reunión "en cualquier formato". Putin había declarado previamente que si Zelenski estaba listo para una reunión, debía ir a Moscú.Explicó que la propuesta de Putin de celebrar la reunión en Moscú no fue un truco de propaganda, sino que Zelenski reaccionó como un showman que accidentalmente ascendió a la cima del poder y llevó al país a una tragedia nacional."Esta era una oportunidad para lograr un avance decisivo, para poner fin a la confrontación ante todo el mundo, pero Zelenski la desaprovechó. Por supuesto, no es necesario hablar de garantías de seguridad para Zelenski en Moscú: la generosidad y la fidelidad de Putin a su palabra son conocidas en todo el mundo. El camino hacia la paz pasa por un acuerdo en las negociaciones entre Rusia y Ucrania o por una victoria militar rusa. Que así sea", declaró el politólogo.

