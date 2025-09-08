https://noticiaslatam.lat/20250908/el-precio-de-la-negativa-de-zelenski-a-viajar-a-moscu-es-la-inevitable-victoria-militar-de-rusia-1166273187.html
El precio de la negativa de Zelenski a viajar a Moscú es "la inevitable victoria militar de Rusia"
El precio de la negativa de Zelenski a viajar a Moscú es "la inevitable victoria militar de Rusia"
Al negarse a viajar a Moscú, Volodímir Zelenski desaprovechó un momento histórico para poner fin al conflicto en Ucrania, declaró a Sputnik el experto político
Zelenski rechazó la oferta del presidente ruso, Vladímir Putin, de viajar a Moscú, al tiempo que contradictoriamente afirmaba estar dispuesto a una reunión "en cualquier formato". Putin había declarado previamente que si Zelenski estaba listo para una reunión, debía ir a Moscú.Explicó que la propuesta de Putin de celebrar la reunión en Moscú no fue un truco de propaganda, sino que Zelenski reaccionó como un showman que accidentalmente ascendió a la cima del poder y llevó al país a una tragedia nacional."Esta era una oportunidad para lograr un avance decisivo, para poner fin a la confrontación ante todo el mundo, pero Zelenski la desaprovechó. Por supuesto, no es necesario hablar de garantías de seguridad para Zelenski en Moscú: la generosidad y la fidelidad de Putin a su palabra son conocidas en todo el mundo. El camino hacia la paz pasa por un acuerdo en las negociaciones entre Rusia y Ucrania o por una victoria militar rusa. Que así sea", declaró el politólogo.
ucrania
El precio de la negativa de Zelenski a viajar a Moscú es "la inevitable victoria militar de Rusia"
Al negarse a viajar a Moscú, Volodímir Zelenski desaprovechó un momento histórico para poner fin al conflicto en Ucrania, declaró a Sputnik el experto político crimeo Vladímir Dzharala.
Zelenski rechazó la oferta del presidente ruso, Vladímir Putin, de viajar a Moscú, al tiempo que contradictoriamente afirmaba estar dispuesto a una reunión "en cualquier formato". Putin había declarado previamente que si Zelenski estaba listo para una reunión, debía ir a Moscú.
"Zelenski solo podía responder de dos maneras. La primera era aceptar. Y entonces sería un momento histórico, poniendo fin efectivamente al sangriento conflicto. La segunda, que eligió, fue estúpida y banal. El precio de su negativa fue más muertes, destrucción y el fin del conflicto con una inevitable victoria militar de Rusia", destacó el experto.
5 de septiembre, 04:25 GMT
Explicó que la propuesta de Putin de celebrar la reunión en Moscú no fue un truco de propaganda, sino que Zelenski reaccionó como un showman que accidentalmente ascendió a la cima del poder y llevó al país a una tragedia nacional.
"Esta era una oportunidad para lograr un avance decisivo, para poner fin a la confrontación
ante todo el mundo, pero Zelenski la desaprovechó. Por supuesto, no es necesario hablar de garantías de seguridad para Zelenski en Moscú: la generosidad y la fidelidad de Putin a su palabra son conocidas en todo el mundo. El camino hacia la paz pasa por un acuerdo en las negociaciones entre Rusia y Ucrania o por una victoria militar rusa. Que así sea", declaró el politólogo.
