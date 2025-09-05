Mundo
EN VIVO | Putin interviene en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250905/representantes-de-mas-de-70-paises-participan-en-el-foro-economico-oriental-declara-putin-1166161944.html
Representantes de más de 70 países participan en el Foro Económico Oriental, declara Putin
Representantes de más de 70 países participan en el Foro Económico Oriental, declara Putin
Sputnik Mundo
El Lejano Oriente es una región estratégicamente importante para Rusia, afirmó el presidente ruso, Vladímir Putin, en su intervención en la sesión plenaria de... 05.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-05T04:25+0000
2025-09-05T04:45+0000
internacional
vladímir putin
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166147422_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1b440309461edfb86951686365598e34.jpg
El desarrollo del Lejano Oriente ruso se ha integrado en un gran programa estatal, declaró el presidente ruso.
https://noticiaslatam.lat/20250904/1166151094.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166147422_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_230e65d032c84f449457e59c1659a76d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladímir putin
vladímir putin

Representantes de más de 70 países participan en el Foro Económico Oriental, declara Putin

04:25 GMT 05.09.2025 (actualizado: 04:45 GMT 05.09.2025)
© Sputnik / Evgueni BiyátovEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, celebra en Vladivostok una reunión sobre el desarrollo del complejo energético y de combustibles del Distrito Federal del Lejano Oriente.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, celebra en Vladivostok una reunión sobre el desarrollo del complejo energético y de combustibles del Distrito Federal del Lejano Oriente. - Sputnik Mundo, 1920, 05.09.2025
© Sputnik / Evgueni Biyátov
Síguenos en
El Lejano Oriente es una región estratégicamente importante para Rusia, afirmó el presidente ruso, Vladímir Putin, en su intervención en la sesión plenaria de la X edición del Foro Económico Oriental en Vladivostok. También dio la bienvenida a los participantes en el foro, destacando que en él participan representantes de más de 70 países.
El desarrollo del Lejano Oriente ruso se ha integrado en un gran programa estatal, declaró el presidente ruso.
"El Foro Económico Oriental, que celebra este año su aniversario, no solo es una ocasión para hacer balance de las acciones conjuntas de las autoridades, los empresarios y asociaciones públicas, sino también para marcar los pasos a seguir y nuestros planes a largo plazo en el Lejano Oriente para aumentar su papel tanto en la economía nacional como en el sistema de relaciones internacionales, sobre todo en la región Asia-Pacífico, que está creciendo a un ritmo dinámico", dijo.
Giro oriental de Rusia: cuando las expectativas de Occidente chocan con la realidad - Sputnik Mundo, 1920, 04.09.2025
Giro oriental de Rusia: cuando las expectativas de Occidente chocan con la realidad
ayer, 19:03 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала