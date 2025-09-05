Representantes de más de 70 países participan en el Foro Económico Oriental, declara Putin
04:25 GMT 05.09.2025 (actualizado: 04:45 GMT 05.09.2025)
© Sputnik / Evgueni BiyátovEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, celebra en Vladivostok una reunión sobre el desarrollo del complejo energético y de combustibles del Distrito Federal del Lejano Oriente.
El Lejano Oriente es una región estratégicamente importante para Rusia, afirmó el presidente ruso, Vladímir Putin, en su intervención en la sesión plenaria de la X edición del Foro Económico Oriental en Vladivostok. También dio la bienvenida a los participantes en el foro, destacando que en él participan representantes de más de 70 países.
El desarrollo del Lejano Oriente ruso se ha integrado en un gran programa estatal, declaró el presidente ruso.
"El Foro Económico Oriental, que celebra este año su aniversario, no solo es una ocasión para hacer balance de las acciones conjuntas de las autoridades, los empresarios y asociaciones públicas, sino también para marcar los pasos a seguir y nuestros planes a largo plazo en el Lejano Oriente para aumentar su papel tanto en la economía nacional como en el sistema de relaciones internacionales, sobre todo en la región Asia-Pacífico, que está creciendo a un ritmo dinámico", dijo.