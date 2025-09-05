Representantes de más de 70 países participan en el Foro Económico Oriental, declara Putin

"El Foro Económico Oriental, que celebra este año su aniversario, no solo es una ocasión para hacer balance de las acciones conjuntas de las autoridades, los empresarios y asociaciones públicas, sino también para marcar los pasos a seguir y nuestros planes a largo plazo en el Lejano Oriente para aumentar su papel tanto en la economía nacional como en el sistema de relaciones internacionales, sobre todo en la región Asia-Pacífico, que está creciendo a un ritmo dinámico", dijo.