Venezuela impulsa "batalla contra las pantallas" a través del fomento a la lectura y el pensamiento crítico

Venezuela impulsa "batalla contra las pantallas" a través del fomento a la lectura y el pensamiento crítico

"Están envenenando la mente de la humanidad con antivalores". La advertencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no es un alegato más en el discurso...

Frente a lo que ha definido como una "guerra cognitiva" orquestada por las grandes corporaciones tecnológicas y los intereses del imperialismo, el mandatario venezolano ha lanzado una consigna que busca trascender fronteras: "Más libros, menos pantalla. Salvemos a la humanidad".Esta iniciativa, planteada como una batalla global por la soberanía del pensamiento, encuentra eco en el análisis experto de voces dentro del ámbito comunicacional venezolano. Marialcira Matute, periodista, promotora de lectura con una larga trayectoria en medios públicos y creadora del espacio La Librería Mediática, profundiza en entrevista para Sputnik en las aristas de esta confrontación, aportando evidencias y contextualizando las medidas que, desde el Estado, se impulsan para fomentar el pensamiento crítico como trinchera de defensa.El capitalismo de la atenciónLa premisa presidencial, expuesta con claridad en diversas intervenciones y compilada en su reciente libro Calles, Redes, Medios, Paredes y Radio Bemba, es contundente: se trata de "la nueva guerra para colonizar las mentes y dominar al mundo". Maduro alerta sobre una arquitectura digital diseñada para la adicción y la manipulación. "Los algoritmos privilegian contenidos emocionales y fragmentadores sobre información real o contextualizada. Esta dinámica no es accidental; responde a un nuevo modelo de acumulación capitalista que monetiza la atención, la extracción de datos y respuestas hiperindividualizadas, para al mismo tiempo, hacer hegemónicas nuevas formas de relaciones de poder, vigilancia y manipulación", cita Matute de la publicación presidencial.Un elemento que preocupa particularmente, y que el presidente venezolano ha resaltado, es el impacto en la juventud a través de retos virales, que fomentan conductas autodestructivas y funcionan como "mecanismos de distracción y aislamiento".El daño, sin embargo, va más allá de lo político. Matute, refiriendo nuevamente el análisis de Maduro, advierte sobre un impacto psicosocial cuantificable y preocupante."Me parece particularmente alarmante el impacto hacia las nuevas generaciones. Los estudios científicos que he analizado confirman que la exposición temprana e intensiva a ciertos patrones de contenido digital pueden afectar el desarrollo neurológico, representando una amenaza no solo para la salud individual de nuestros niños, niñas y adolescentes, sino para el futuro mismo de nuestra sociedad", recalca la promotora de lectura.La contraofensiva estratégicaFrente a este panorama, la respuesta no puede limitarse a un llamado a reducir el tiempo de exposición; se requiere una contraofensiva estratégica en múltiples frentes. Matute menciona los avances en soberanía tecnológica que se gestan desde el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, con "acciones específicas en ese campo, tanto en la investigación como en la puesta en práctica para el ámbito educativo, y nuevas legislaciones sobre nuevas realidades concebidas desde el punto de vista ético y humano". La clave, apunta, está en entender lo digital como complemento útil, pero nunca como sustituto de las bases formativas. "La digitalización de los libros en aras de sustituir al libro de papel como se pretendió en un momento, es algo que reviste un gran peligro. Lo digital como complementario es útil. Como sustitutivo, es un gran peligro", asevera.El núcleo de la batalla, coinciden la visión presidencial y el análisis de Matute, está en el ámbito educativo y cultural. Venezuela ha implementado políticas consistentes para fomentar el pensamiento crítico y la producción de contenidos locales. Matute enumera acciones concretas: "la distribución masiva y gratuita de los libros escolares creados en Venezuela como la Colección Bicentenario, el auspicio de los Semilleros Científicos, la Inauguración de la nueva Universidad de las Ciencias Humberto Fernández Morán, el estímulo a la investigación por parte del Gobierno Bolivariano, el subsidio y distribución de libros".Un instrumento fundamental ha sido el Plan Nacional de Lectura. El vigente, denominado "Manuel Vadell" que culmina en octubre, inició en 2019 con la impresión y distribución gratuita de un millón de ejemplares del Discurso de Angostura y tuvo como objetivo el impulsar una ciudadanía más participativa y reflexiva. Según Matute, este plan de "profundo espíritu Robinsoniano" se ha ejecutado a través de la formación de círculos de lectura y mediadores, propiciando "espacios de encuentro y diálogo en torno a la lectura y el fomento del pensamiento crítico".Desde su trinchera, Matute y su proyecto La Librería Mediática han aportado propuestas concretas. Una de ellas es el Método MyL (Medios de Comunicación y Lectura), que consiste en "relacionar todo lo que existe en cine, teatro, televisión, redes sociales, juegos de video, conciertos, con temas en libros]". Otra iniciativa destacada por la especialista fue el Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación (FPECMC), que entre 2015 y 2018 fue acompañado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Su objetivo principal era el "reforzamiento de la aplicación del artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) que establece que, 'en los subsistemas del Sistema Educativo se incorporan unidades de formación para contribuir con el conocimiento, comprensión, uso y análisis crítico de contenidos de los medios de comunicación social'", rememora.Entre sus metas a mediano plazo estaba la creación de cuadernillos digitales para diferentes grupos de edad y un sitio web para erradicar el analfabetismo funcional mediático.La periodista también resaltó la campaña #UnMinutoParaElLibro, que impulsa desde hace 12 años, pidiendo "a todos que dediquen un minuto del espacio mediático del que dispongan en medios tradicionales o redes para reseñar, mencionar o recomendar algún libro", así como la propuesta aún latente de crear una televisora en señal abierta dedicada a los libros, TVLecturas.La lectura como antídotoEl camino a seguir, tal como lo anunció el presidente Nicolás Maduro durante la clausura del Primer Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos el 14 de agosto, es la implementación de un nuevo y más ambicioso plan. "Más lectura, más escritura, más pensamiento crítico, y el 1 de octubre debemos arrancar con los nuevos planes, que podría ser, inclusive, una Gran Misión, una gran misión de lectura, escritura y pensamiento crítico", declaró el jefe del Estado venezolano.Al respecto, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, afirmó que ya se han dado avance en la materia y se trabaja en un "marco teórico y algunos objetivos [para evitar] la dispersión en los planes de lectura parciales. Que todos juntos nos pongamos como un solo gobierno, como un solo equipo, en la promoción de la lectura y la promoción de la escritura”.Matute, desde La Librería Mediática, se mantiene atenta a este desarrollo. "Entendemos que el énfasis en el uso del libro físico no elimina el uso de las plataformas ni el libro digital, sino que los considera como complementarios y parte del entorno actual de potenciales lectores de todas las edades", precisa.Frente a la guerra cognitiva, la propuesta venezolana se inclina por el humanismo, la crítica y la lectura como actos de resistencia. O, como lo sintetiza de manera clara, Marialcira Matute: "La postura crítica ante la avalancha de información en redes permite, en primer lugar, transformar lo que puede ser un ataque perjudicial en una herramienta pedagógica para el desmontaje de mensajes deliberadamente nocivos. En segunda instancia, [sirve] para aprovechar la lectura comprensiva para la formación ciudadana en defensa de la soberanía del país".

2025

