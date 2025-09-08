https://noticiaslatam.lat/20250908/bruselas-contra-google-la-comision-europea--se-prepara-para-represalias-de-eeuu-1166270411.html

Bruselas contra Google: la Comisión Europea se prepara para represalias de EEUU

08.09.2025

El 3 de septiembre, el órgano antimonopolio de la CE multó a Google por su práctica en la esfera de tecnologías publicitarias que viola las reglas de competencia.El 2 de septiembre, la CE envió una advertencia a la compañía Alphabet, de la que forma parte el buscador Google, sobre infracciones sistemáticas de las reglas de competencia en el mercado digital de la Unión Europea.La ley de los mercados digitales (Digital Markets Act, DMA) entró en vigor el 1 de noviembre de 2022 y empezó a aplicarse en la UE desde mayo de 2023. La normativa apunta a "hacer más justos y competitivos los mercados del sector digital", según sus autores.La Comisión Europea anunció que establece una supervisión directa sobre las más importantes plataformas online, tales como Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance y Meta (proscrita por extremista en Rusia), para seguir el cumplimiento de la ley. También avisó que impondría una multa del 10% de los ingresos de la compañía, correspondientes al año financiero anterior, por la infracción a la DMA y del 20% por una infracción repetida.En el caso de violaciones sistemáticas, la Comisión Europea planea adoptar medidas adicionales de protección jurídica, incluida la decisión de obligar a la compañía infractora a vender su negocio en la UE.

