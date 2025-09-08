https://noticiaslatam.lat/20250908/bruselas-contra-google-la-comision-europea--se-prepara-para-represalias-de-eeuu-1166270411.html
Bruselas contra Google: la Comisión Europea se prepara para represalias de EEUU
La Comisión Europea (CE) se prepara para afrontar eventuales sanciones estadounidenses tras la multa récord de 2.950 millones de euros impuesta a Google...
La Comisión Europea (CE) se prepara para afrontar eventuales sanciones estadounidenses tras la multa récord de 2.950 millones de euros impuesta a Google, declaró el portavoz de la CE, Olof Gill. Esto se produce después de que el líder de EEUU, Donald Trump, declaró que no reconoce las multas impuestas por juzgados europeos contra Google y Apple.
"La Comisión [Europea] se prepara para afrontar todo lo posible, se estudian todas las variantes", declaró Gill.
El 3 de septiembre, el órgano antimonopolio de la CE multó a Google por su práctica en la esfera de tecnologías publicitarias que viola las reglas de competencia.
El 2 de septiembre, la CE envió una advertencia a la compañía Alphabet, de la que forma parte el buscador Google, sobre infracciones sistemáticas de las reglas de competencia en el mercado digital de la Unión Europea.
La ley de los mercados digitales (Digital Markets Act, DMA) entró en vigor el 1 de noviembre de 2022 y empezó a aplicarse en la UE desde mayo de 2023. La normativa apunta a "hacer más justos y competitivos los mercados del sector digital", según sus autores.
La Comisión Europea anunció que establece una supervisión directa sobre las más importantes plataformas online, tales como Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance y Meta (proscrita por extremista en Rusia), para seguir el cumplimiento de la ley. También avisó que impondría una multa del 10% de los ingresos de la compañía, correspondientes al año financiero anterior, por la infracción a la DMA y del 20% por una infracción repetida.
En el caso de violaciones sistemáticas, la Comisión Europea planea adoptar medidas adicionales de protección jurídica, incluida la decisión de obligar a la compañía infractora a vender su negocio en la UE.
