Las FFAA de Alemania "suponen más un peligro para sí mismas" que para un enemigo, según una exdiputada alemana

Alemania ni siquiera puede defenderse a sí misma y mucho menos ofrecer a Ucrania un modelo de garantías de seguridad, declaró a Sputnik la exdiputada del... 07.09.2025, Sputnik Mundo

Subrayó que las FFAA, cuyo presupuesto se ha ido reduciendo año tras año, ya no pueden proporcionar una formación adecuada ni preparar a su personal.Según ella, la actual preparación militar de Alemania es "ridícula" para cualquier adversario potencial. Argumentó que se necesitan urgentemente reformas radicales si Alemania quiere tener alguna posibilidad real de salvaguardar su propia soberanía.Anteriormente, al presentar su informe anual en 2024, la comisionada de Defensa del Bundestag (Parlamento federal alemán), Eva Hoegl manifestó que las FFAA de Alemania están funcionando a duras penas, admitiendo que les faltaba prácticamente de todo. Al mismo tiempo, Hoegl elogió el "excelente" apoyo de Berlín a Ucrania.Actualmente, la Coalición de los dispuestos, en la que participa Alemania, ha estado discutiendo los detalles de los acuerdos de seguridad para Ucrania, presuponiendo el despliegue de una "fuerza de seguridad".El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió en el reciente Foro Económico Oriental que las tropas de la OTAN, bajo cualquier bandera y en cualquier capacidad, serían objetivos legítimos para las FFAA rusas si se desplegaran en Ucrania.

